«Перед караулом не давали спать четыре ночи подряд» 7 27.10.2019, 10:49

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Иллюстрационное фото

Стали известны новые факты о дедовщине в российской части, где солдат расстрелял восемь человек.

Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали, что над ними издевался один из старших лейтенантов, сообщает znak.com.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым. — Прим. ред.). Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, то он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал», — сообщил 72.ru бывший солдат-срочник воинской части 54160.

По его словам, при заступлении на первый караул ему не давали спать четыре ночи подряд, заставляли учить устав. Он рассказал, что погибший старший лейтенант заставлял солдат пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм. «Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого», — заключил бывший срочник.

Напомним, 25 октября в воинской части в поселке Горном в Забайкальском крае военный открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу военнослужащий задержан. Минобороны РФ предполагает, что у солдата мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».