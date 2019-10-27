Учительница с партой: где теперь участники скандала в гомельской школе 27.10.2019, 10:59

Что показала нашумевшая история?

Скандал вокруг конфликта в гомельской школе утих и почти забылся. В середине сентября вся страна следила за развитием «дела учительницы с партой» — и не уставала удивляться: кто-то — отношению общества, расколовшегося на два враждующих лагеря, к произошедшему, кто-то — вмешательству президента, кто-то последствиям скандала.

Портал tut.by вспоминает о том, как развивались события в 15-й школе Гомеля, и рассказывает об итогах нашумевшего происшествия.

Что произошло?

11 сентября учитель гомельской школы № 15 Людмила Четверткова во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео. На записи, сделанной 4-м «Д», хорошо видно и слышно, как педагог занесла над головой четвероклашки парту и при этом громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!». Позже учитель объясняла, что партой не замахивалась, просто несла конторку из конца класса к доске: «Одному я сказала стать возле себя и пошла в конец класса за конторкой. Взяла ее, иду и вижу, как мальчик выставил вперед в проходе ногу — не знаю, специально или нет, я перешагнула, — а вслед мне полетел стаканчик с бумажкой. И сразу смех у них этот, слова все эти — я и развернулась, и сорвалась».

13 сентября, после появления видео в Сети, в школе прошло экстренное собрание с участием родителей того самого 4 «Д», учителя, а также представителей городского и областного образования. Людмилу Четверткову уволили, перед родителями извинились, директору объявили выговор, к дисциплинарной ответственности привлекли завуча.

Фото: tut.by

18 сентября уволенную учительницу восстановили на работе по «прямому поручению Лукашенко». Как сообщили в Администрации Лукашенко, «реакция главы государства на этот инцидент была крайне неравнодушной и жесткой».

Многие должностные лица из-за этого случая получили выговоры и предупреждения, а некоторые были уволены: строго предупреждены премьер-министр, глава администрации Лукашенко и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.

Родители учеников гомельской школы вышли защищать уволенную директора Марину Черненко: «Она разве в этом виновата? За что ее уволили?» В защиту руководителя высказывались и учителя: «Школа перегружена. На 800 мест — 1800 учеников. Представляете, какая нагрузка на директора? Нет ни столов, ни оборудования. А она столько делала, чтобы дети ходили близко… Это большая ошибка. Она больше всех защищала учительницу — и в итоге пострадала сама. Это разве справедливо?». Ну, а при чем здесь премьер-министр Румас — и вовсе не понял никто.

19 сентября Лукашенко высказался по ситуации публично: «Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Опи́сались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А опи́савшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то».

Фото: Reuters

Что теперь с героями истории?

Мальчик И. из 4-го класса продолжает учиться в этой же школе, в этом же классе. Семья ребенка не общается с прессой.

Учитель Людмила Ивановна Четверткова продолжает учить детей в этой же школе, в своем 2-м классе. Педагог больше не общается с прессой.

Фото: tut.by

Прежний директор 15-й школы Марина Черненко была уволена, позже заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля. На ее место пришла бывшая завуч Людмила Евсеенко. «Единственное — жалко директора. Пушечное мясо. Понесла ответственность вообще непонятно за кого», — говорил папа мальчика И. — участника конфликта с учителем.

Начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО».

Начальник управления образования горисполкома Людмила Крилистенко была понижена. Ее должность заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее место.

На другое место работы переведена и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа — теперь она возглавляет районный отдел образования.

Какую проблему общества вскрыла эта история?

В стране многие взрослые считают, что ребенка можно (и даже нужно) наказывать криком или же физически — в семье или школе. Другие взрослые с ними категорически не согласны: они уверены, что насилие непозволительно. Гомельская история разделила общество на две части.

Фото: tut.by

— Я, например, на своего ребенка тоже ору и матом могу сказать, — признавался на родительском собрании папа другого ученика того самого 4-го класса 15-й школы.

— Очень сложно жить в обществе, толерантном к насилию, — говорила писатель и мать Евгения Пастернак. — Почему такая поддержка у гомельской учительницы? Потому что люди смотрят на нее и понимают, что могут оказаться на ее месте. В следующий раз, когда они будут орать матом на своего или чужого ребенка, они хотят, чтобы общество их тоже оправдало.

— Обсуждение этого случая в Сети показало, что агрессии в обществе очень много, а ненависть к детям просто зашкаливающая, — считает психолог Лилия Ахремчик. — Битые дети, коими в большинстве своем являются родители, очень толерантны к насилию над своими и чужими детьми. Травмированные насилием люди передают эту травму следующим поколениям. Они говорят о том, что выросли нормальными людьми — но нормальными ли? Нормален ли человек, который не способен любить, сострадать, сочувствовать? Детям не к кому прийти со своей бедой, родители слишком часто не являются их опорой и защитой.

Мы увидели, что в Беларуси некоторые взрослые считают, что современные дети — это распоясавшиеся маленькие негодяи, с которыми только так — криком и ремнем — и нужно. Другие же уверены в том, что дети — это в любое время одни и те же дети: маленькие люди, достойные уважения, ответственность за взаимодействие с которыми должны нести взрослые.

— Я убеждена, что не бывает плохих детей — бывают дети, которым плохо. И они своим поведением, особенно в младших классах, нам об этом кричат. Потому что по-другому их не слышат. Задача взрослых — услышать их, — говорила начальник Республиканского центра психологической помощи БГПУ Ольга Матюхова.

Каковы последствия скандала для учеников, родителей и учителей страны?

У детей в школах стали собирать мобильные. Одним предложили купить коробки, куда на занятиях ученики могут складывать телефоны, другим сказали перед уроками относить гаджеты классным. Минобр пояснил: насильно телефоны у детей забирать нельзя, если не сдал — достаточно спрятать его в портфель, поставив на беззвучный режим. Но предупредил: съемка педагогов в компрометирующих обстоятельствах недопустима.

Эксперты проговорили, как педагог может уберечь себя от эмоционального выгорания и срыва, дети — защитить себя от унижения, а все они вместе — решить возникающие конфликты не с помощью видео, мата, парты и разносов Лукашенко.

— На мой взгляд, виноваты и те, кто не работает над подготовкой учителей к школе, кто не объясняет дома детям правила поведения, — говорила Анна Северинец. — Например, пилотам перед полетом рассказывают, что нужно делать, если на борту окажутся террористы, как себя вести с неадекватным пассажиром. У них есть механизмы реакции на подобные вещи. Никто и никогда не дал ни одному учителю в руки механизм реагирования на хотя бы стандартные стрессовые ситуации в классе.

Фото: tut.by

В сложной ситуации между учителем и учеником в школе, считает психолог Арсен Джанашиа, нужно организовывать диалог с привлечением трех сторон: учителя, детей и медиатора.

— Они должны обсудить, что произошло и почему. Если говорить о медиации, то есть методы, которые позволяют каждой стороне услышать друг друга. Высказаться, как учительнице было неприятно слышать смешки в свою сторону. А учащиеся бы объяснили, почему они себя так вели. Медиатор бы помог им. А все вместе это могло бы восстановить эмоциональный баланс.

Изменилось ли что-то реально в системе психологического сопровождения учителей и учеников — мы не знаем.

Проверка милиции

19 сентября, в день, когда Лукашенко жестко высказался по ситуации в гомельской школе, мальчика И. из 4-го класса 15-й школы вместе с отцом вызвали в милицию.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова тогда сообщила TUT.BY, что по факту инцидента в школе № 15, получившего освещение в СМИ, начата проверка в рамках административного законодательства.

— Опрашиваются все участники конфликта и присутствовавшие при нем — педагог и ряд детей (при участии их законных представителей).

За последнюю неделю получить официальный комментарий в МВД относительно результатов проверки по инциденту в гомельской школе не удалось. Наши источники в милиции говорят, что административный процесс даже не начинали: мол, президент поставил точку в этой ситуации — и добавить уже нечего.

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