В Украину прибыла Венецианская комиссия 1 27.10.2019, 11:09

Василий Боднар

Ее принял замглавы МИД страны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По информации glavred.info, в конце визита эксперты Венецианской комиссии подготовят заключение комиссии по имплементации языкового закона и примут его на своем пленарном заседании в декабре.

Заместитель министра иностранных дел особо отметил, что принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и "обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины".

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - сказал Боднар, передает пресс-служба МИД Украины.

Боднар также заявил, что на рассмотрение парламента будет подан новый закон о нацменьшинствах.