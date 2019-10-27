Загадка Оливье Левассера: Кто сможет прочесть текст, найдет несметные сокровища 2 27.10.2019, 11:33

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Знаменитый пират оставил послание, которое не расшифровали до сих пор.

Практически все острова Индийского океана овеяны легендами о пиратских сокровищах. И неудивительно, ведь этот вид «промысла» (пиратство) известен миру с давних времен. А эта история, связанная с именем известного пирата Оливье Левассером, уходит своими корнями в начало 18 века, когда он вместе со своими друзьями промышлял у побережья Мозамбика, пишет klady.info.

Начало карьеры Левассера отмечено 1715 годом, когда по поручению французского правительства он начал грабить испанские корабли в Атлантике. Однако недолго продолжалось его подчинение морскому министерству, и пират отправился, как говорится, на вольные хлеба, держа путь в индийский океан. Там он присоединился к шайкам таких же морских разбойников, как и он сам.

Оливье Левассёр

В апреле 1721 года друг Левассера Джон Тейлор на своем судне под названием «Виктория» и сам Левассер на «Касандре» захватили португальский корабль «Вьерж дю Кап», который был изрядно потрепан штормом. Для пиратов это было грандиозной добычей, поскольку на борту находились слитки из золота и серебра, золотые монеты, которыми были набиты сундуки, драгоценные камни и жемчуга, и огромное количество шелка.

Поделив по—братски добытое добро, пираты не скупились и заплатили каждому члену своих команд по 5000 золотых гиней и по 42 алмаза. Исходя из этого, можно представить, каков был общий «улов».

Далее Левассер обосновался на острове Сент—Мари, откуда иногда отправлялся на поиски легкой наживы. Однажды во время боя с французами, корабль которых назывался «Медуза», судно Левассера потерпело поражение, а «главнокомандующего» кораблем захватили и отправили на Реюньон. Долго судить Левассера не пришлось: его повешение состоялось 17 июля 1730 года. Очевидцы события позже рассказывали о том, что перед самой казнью пират вытащил листок бумаги с кармана с какими—то записями и произнес: «Кто сможет прочесть это, тот найдет мои сокровища!». После этого листок отправился в толпу.

Верить в эту историю или нет, не понятно. Может, таким образом Левассер хотел поиздеваться над будущими искателями сокровищ, а может действительно подкинул им интересную задачку? Исследователи до сих пор спорят об истинности намерений морского разбойника.

Пленные на борту судна Левассёра

Брошенная пиратом записка очень быстро «размножилась» и ушла в массы. Над зашифрованным в ней текстом ломали голову сотни исследователей, но так криптограмма и не была разгадана.

Остается открытым вопрос, где же все—таки Оливье Левассер спрятал свои сокровища, о стоимости которых и подумать страшно? Одни считают, что искать драгоценности нужно на последнем месте обитания пирата – на острове Сент Мари, другие – на Сейшелах. Также некоторые предполагают, что Левассер мог спрятать их в местечке Бель—Омбр, что находится на острове Маэ.

Последним предположением очень сильно заинтересовался англичанин Реджинальд Херберт Круз—Уилкинс, являвшийся ранее английским офицером. В 1948 году он отправился на отдых на Сейшельские острова, где случайно познакомился с норвежским китобоем, для которого поиски клада Левассера – не пустой звук – он 20 лет потратил в поисках сокровищ. Китобоец показал Круз—Уилкинсу имеющуюся в его распоряжении копию криптограммы, с которой англичанин сделал копию для себя. Позже эту криптограмму Круз—Уилкинс показал жительнице Бель—Омбр Шарль Сави. Он очень был удивлен, когда Шарль Сави предоставила еще 8 бумаг, касающихся этой истории. Получила их женщина из архивов Маврикия.

Кроме этого мадам Сави рассказала англичанину, что поисками пиратских сокровищ она с мужем занимается с 1923 года. В их распоряжении имелась только лопата, фонарь и ночь, которая прятала их от посторонних взглядов. В процессе поисков ими были обнаружены наскальные рисунки в виде изображений различных животных и людей. Такие же знаки были обнаружены еще в нескольких местах на острове Маэ. По предположению супругов, эти рисунки оставили пираты, чтобы указать на то место, где зарыт клад.

Среди документов, которые мадам Сави показала Круз—Уилкинсу, была карты, какие—то письма и иные документы, один из которых содержал 4 непонятных знака. Все указывало на то, что знаки, начертанные в документе, имею отношение к тем рисункам, которые были обнаружены на стенах скал. Исследовав всю имеющуюся информацию, Круз—Уилкинс занялся поиском пиратских сокровищ.

На имеющиеся средства он нанял рабочих, которым вскоре удалось обнаружить лестницу в скале. Стены лестницы были изрисованы какими—то изображениями. И, к сожалению англичанина, вход в пещеру, к которой вела лестница, был завален. Это еще больше подстегнуло Круз—Уилкинса к поискам. 20 лет, которые ему пришлось потратить на поиски заветного клада, отобрали у него 34 тысячи фунтов стерлингов. О количестве тон скального грунта, который нужно было перетаскать, и говорить не приходится. Для того, чтобы пробраться внутрь пещеры, в которой, по мнению англичанина, хранились сокровища, была проделана огромная работа. Однако кроме лезвия шпаги, французской монеты начала 17 века, резных статуэток и других предметов ничего особенного найти не удалось.

С этим и закончил свои поиски Круз—Уилкинс, оставив сокровища будущим поколениям…