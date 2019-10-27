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Фотофакт: Минск на один день превратился в столицу древних кельтов

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  • 27.10.2019, 11:39
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Фотофакт: Минск на один день превратился в столицу древних кельтов
Фото: onliner.by

Праздник кельтской культуры прошел в Ботаническом саду.

Последние теплые выходные года мы проводим так, чтобы хватило на всю зиму. В субботу в Минске, например, проходил фестиваль кельтской культуры «Самайн» — один из важнейших кельтских праздников, день перехода природы от осени к зиме, когда животный и растительный мир засыпает и увядает на время холодов. В Ботаническом саду были танцы, традиционные кельтские забавы и много пестрых и веселых людей. Как прошел фестиваль, смотрите в фоторепортаже onliner.by.

Кельты верили, что в дни празднования Самайна сталкиваются внешний и потусторонний мир, реальное сплетается с магическим, живое с неживым. На фестивале можно было от души повеселиться под кельтскую музыку, потанцевать ирландские танцы, не жалея ног, погадать на свечах и рунах, встретиться со многими мистическими и магическими существами, обучиться у шотландских горцев фехтованию, меткости, боевому настрою и устроить праздничную трапезу.

На «Самайне» было несколько тематических локаций вроде лагеря «Шотландской пехоты», рынка мастеров, лучного и арбалетного тира и даже гигантской баллисты. А еще здесь выступали белорусские группы «Все_Crazy», Pawa, «Доходяги Бэнд» и другие. Теперь, после праздника, природа начала засыпать. Ждем весну и кутаемся в пледы.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

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