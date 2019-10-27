Гроза сепаратистов: как Украина может использовать «секретное» оружие 8 27.10.2019, 11:44

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Оно блестяще зарекомендовало себя в Латинской Америке.

Еще в августе 2019 г. делегация Воздушных Сил ВСУ во главе с командующим посетила Бразилию для рассмотрения возможности приобретения легких турбовинтовых штурмовиков производства Embraer — EBN-314 Super Tucano. Недавно стало известно о том, что украинские летчики испытали штурмовики в португальском Лиссабоне. О том, какими достижениями могут похвастаться «адские кукурузники», пишет на сайте sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как только появилась первая информация о том, что Украина присматривается к EMB-314 Super Tucano, в рядах “экспертов” началось невиданное бурление. Идея закупки бразильского штурмовика настолько возмутила общественность, которая зачастую разбирается во всём, от того, как нужно воевать и заканчивая тем, как нужно играть в футбол, что Super Tucano превратился в синоним токсичности.

Между тем, чем больше я читаю так называемых аналитических статей и комментариев, касающихся данного самолета, тем отчетливее я вижу, что в основном пишущие о нём люди и комментирующие эти новости не только ровным счетом ничего не знают про Super Tucano, его истории и возможностях, но и обладают крайне ограниченным воображением, чтобы даже приблизительно представить себе весь спектр выполняемых им задач.

Что ж, исправим этот пробел в знаниях обывателей и сорвем покровы.

Лёгкий турбовинтовой штурмовик от компании Embraer Super Tucano впервые поднялся в воздух в 1999 году. Создавался он как учебный самолёт, и это его первый плюс в репутации. Ведь не думаю, что господа “эксперты” могут заявить, что у нас достаточно современных самолетов для обучения пилотов на начальном уровне. Или сразу в МиГ-29 садить курсантов-желторотиков?

Между тем, дальнейшее развитие проекта позволило переквалифицировать Super Tucano в боевую машину для осуществления ударов с воздуха, а кабину пилота усилили легкой, но держащей мелкий калибр кевларовой бронёй.

Так уже, в конечном варианте, при принятии на вооружение в 2003 году, самолет представлял собой штурмовик с пятью точками подвеса вооружения, оснащенный турбовинтовым двигателем Pratt&Whitney PT6A-68/3 мощностью 1 600 л.с. и позволяющим развивать максимальную скорость до 590 км/ч.

Официально зафиксированная максимальная высота полета штурмовика 10 670 метров, дальность – 1 330 км, а боевая нагрузка 1 500 кг.

Подобные характеристики, а также весьма привлекательная цена, от $9 млн, позволили самолету сразу завоевать свою коммерческую нишу. На сегодняшний день самолет стоит на вооружении и потенциально рассматривается на заказ двадцатью странами, а всего было произведено более 240 штурмовиков Super Tucano.

А теперь, от этой вводной части, раскрывающей мирную составляющую истории Super Tucano, к самому интересному – его боевому применению.

Фактически сразу же после поступления на вооружение данный штурмовик стал рассматриваться как воздушная поддержка наземных корпусов и альтернатива ударным вертолетам. Почему так? Потому что вертолет намного проще сбить, особенно в условиях джунглей, нежели штурмовик, наносящий удары на большей скорости и на большей высоте. И это второй плюс, о котором господам “экспертам” стоит задуматься, не капсулируясь в совковых методичках по ведению боевых действий, изживших себя ещё в ущельях Афганистана.

Первое боевое применение Super Tucano Бразилией произошло в ходе операции Agata, начавшейся 5 августа 2011 года и ставшей продолжением масштабной спецоперации против наркоторговцев «Стратегические рубежи», стартовавшей в июне того же года. Тогда Super Tucano А-29 применили управляемые бомбы MK-82, уничтожая аэродромы и ВПП наркоторговцев с хирургической точностью, ведь при нанесении ударов применялись компьютерные системы расчета точек поражения боеприпасов, а система ночного видения позволяла осуществлять миссии и в ночное время суток.

Затем последовала не менее успешная операция Агата-2, стартовавшая 15 сентября 2011 года на границах с Уругваем, Аргентиной и Парагваем, в ходе которой был осуществлен перехват 33 самолетов и уничтожено три аэродрома наркоторговцев. Затем — не менее успешная операция Агата-3на границе с Боливией, Перу и Парагваем.

Конечно, кто-то может сказать, что борьба с наркоторговцами это “детские игры” для авиации. Но, замечу, что бразильские наркоторговцы порою вооружены не хуже, а даже лучше среднестатистического бойца ЧВК “Вагнер”, “которого нет” где -нибудь под Дэйр-эз-Зором. Но важно и другое, и это очередной плюс в копилку Super Tucano – в ходе этих операций штурмовики наносили высокоточные удары в любое время суток с безопасных высот.

Но, идём дальше, ведь дальше будет колумбийский сериал, ставший настоящим крещением огнем бразильских штурмовиков.

В Колумбии А-29 Super Tucano прошли первое боевое крещение в январе 2007 года, то есть, даже раньше, чем в Бразилии. Тогда эскадрилья Колумбийских ВВС Super Tucano атаковала позиции FARC в джунглях. Разумеется, были применены бомбы Mark-82.

И вот с этого момента немного сменим тему. Ведь именно в этот период FARC начинают прилагать максимум усилий, дабы получить в свое распоряжение ПЗРК. В 2008 году агенты DEA провели арест известного российского торговца оружием Виктора Бута, готового осуществить поставку ПЗРК “Игла” колумбийским сепаратистам.

Тем не менее, по имеющимся у американской разведки данным, FARC примерно с 2010 года располагают ПЗРК «Стрела» и «Игла».

Но вернемся к Колумбии.

В 2008 году стартовала операция “Феникс”, в ходе которой Super Tucano Колумбийских ВВС в воздушном пространстве Эквадора нанесли удары по базам FARC, применив бомбы с лазерным наведением Griffin. В ходе этой операции был ликвидирован один из полевых командиров FARC Рауль Рейеса.

В сентябре 2010 Колумбия начинает операцию «Содома» в ходе которой эскадрилья Super Tucano отправила на воздух крупнейшую базу FARC в регионе Мета, на которой дислоцировало более 700 боевиков, применив более семи тонн боеприпасов. В ходе этой операции был ликвидирован полевой командир Моно Жожой.

Применение Super Tucano в ходе октябрьской операции «Дариен», проводившейся в том же году, также было отмечено интересным результатом. Тогда было устранено сразу два полевых командира FARC благодаря успешному бомбометанию и обстрелу 57-го фронта данного НВФ.

15 октября 2011 года началась операция «Одисео», тогда, когда по сведениям разведки США, у колумбийских повстанцев уже имелись ПЗРК. Между тем, это обстоятельство не помешало ликвидировать лидера FARC Альфонсо Кано.

22 февраля 2012 года Super Tucano осуществил атаку на лагерь 57-го фронта FARC, ликвидировав полевого командира Педро Альфонсо Альварадо «Мапанао», который был ответственен за кровавый террористический акт в Бохае в 2002 году, в результате которого погибло 119 человек. Правосудие, с запозданием на 10 лет, но таки настигло террориста в виде высокоточной бомбы.

Самой масштабной операцией против FARC стала “Espada de Honor War Plan”, в ходе которой планировалось ликвидировать 15 наиболее мощных экономических и военных фронтов сепаратистов.

21 марта 2012 года Super Tucano “отработали” партизанский лагерь FARC в Арауке , ликвидировав 33 повстанцев. Пять дней спустя, всего за 3 минуты, стерли с лица земли лагерь в Виста-Эрмоса, применив 500-кг бомбы. Так же были уничтожены базы FARC в Санта-Роза и департаменте Чоко.

6 июня 2012 года всего за полторы минуты был стерт с лица земли лагерь 37-го фронта FARC.

В сентябре 2012 года Super Tucano ликвидировали полевого командира «Данило Гарсия» (правую руку командующего FARC), отправив его к праотцам вместе с лагерем 33-го фронта FARC. В том же месяце штурмовики “отработали” по лагерю 37-го фронта FARC на северо-западе департамента Антьокия, в результате чего погиб Эфраин Гонсалес Руис «Патенаме», лидер 35-го и 37-го фронтов.

В общем-то, продолжать я могу ещё очень долго. Ведь боевое применение Super Tucano, что в Бразилии, что в Колумбии, продолжается. Причем их эффективность в условиях джунглей более чем очевидна. А, замечу, ведение боевых действий в таких условиях в разы сложнее, чем в тех, какие имеются на востоке Украины.

А потому, когда кто-то называет Super Tucano “кукурузником”, то я бы ему советовал призадуматься. Ведь он, таким образом, демонстрирует свою интеллектуальную недалекость. И уверен, Педро Альфонсо Альварадо, Альфонсо Кано, Моно Жожой и многие другие со мной согласились бы. Если, конечно же, могли бы. Ведь именно благодаря этому кукурузнику… адскому кукурузнику, они этого сделать не смогут.