Максим Винярский: Мы идем к людям с вопросом отставки узурпатора
- 27.10.2019, 11:51
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И людям эта идея нравится.
Агитационная кампания претендентов на «депутатство» в разгаре. Журналисты «Белсата» посетили пикеты кандидатов, которые критикуют действующую власть, и у тех, которые ее хвалят.
Сергей Дик – кандидат в «палату представителей» от «Белой Руси», увидев камеру журналистов, просто убегает со своего же пикета.
«У меня нет желания с вами разговаривать».
«Странно, вы же должны как-то себя пропагандировать».
«Человек простудился, вы видите».
В другом месте города, возле метро «Спортивная», проходил еще один пикет – кандидата от «Европейской Беларуси» Павла Юхневича.
«Мы идем к людям с вопросами, которые волнуют и касаются всех. Со строительством Островецкой АЭС, которая, если взорвется, то это коснется каждого. С вопросом человека, который узурпировал власть на 25 лет и не отдает ее никому», – говорит Максим Винярский, доверенное лицо Павла Юхневича.
В Гродно сегодня проходил пикет представительницы Движения матери 328 Ларисы Жигарь. Кандидат не сомневается: честных выборов в Беларуси нет уже 25 лет. Но бороться ей есть за что:
«Почти 19 тысяч молодых людей у нас сидят в местах заключения именно по наркотической статье. Конечно, хотелось бы, и я буду этого добиваться, закон о «тунеядцах» также был отменен».