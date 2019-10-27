Арина Соболенко стала чемпионкой малого итогового турнира в Чжухае 5 27.10.2019, 11:56

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Фото: en.wtaelitetrophy.com

Белоруска легко выиграла решающий поединок у голландки Кики Бертенс.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко относительно легко справилась с сопротивлением голландки Кики Бертенс в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов) — 6:4, 6:2. Арина не позволила Кики заработать ни одного брейк-пойнта, сообщает tut.by.

В начале встречи Арина Соболенко (14 WTA) имела небольшие проблемы с вводом мяча в игру, допустив две двойные ошибки в стартовом гейме. До конца матча у Арины больше не было таких промахов. А в первом гейме на приеме подачи Кики Бертенс (10 WTA) Арина заработала первый брейк-пойнт. В этот раз Кики вышла из ситуации за счет эйса.

Третий гейм Арина взяла «под ноль», затем долго не могла добраться до брейк-пойнтов.

— Играй активно, пока у Кики ноги не отвалятся, — посоветовал белоруске тренер Дмитрий Турсунов при счете 5:4. — Она начинает хитрить, бежать к сетке и задыхаться. На переходе отходит от розыгрышей секунд 20−30. Играй активно.

В десятом гейме Соболенко заполучила тройной сетбол через манеру игры, предложенную тренером. На первом сетболе Бертенс выполнила удар справа после подачи, на что Арина ответила выстрелом в аут. На втором сетболе Бертенс вошла в корт, а Соболенко пробила ей в ноги.

Во втором гейме второго сета Арина сделала брейк и вскоре довела серию побед в геймах, добытых подряд, до пяти. При счете 5:2, когда Арина должна была принимать на матч, Турсунов вышел к подопечной еще раз и постарался снять с нее напряжение:

— Антон сказал, что лучше тебя игрока не видел, — сказал Арине тренер, имея в виду Антона Дуброва, спарринг-партнера теннисистки.

В заключительном отрезке матча Арина заработала двойной чемпионшип-пойнт, а затем еще два чемпионшипбола. Три матчбола Кики удалось отыграть после выходов к сетке и эйса, а на четвертом голладка пробила в аут после приема Арины.

Итог поединка, который длился 1 час 16 минут, — 6:4, 6:2 в пользу Соболенко. Успех в Чхужае принес ей 706 тыс. долларов и 700 очков. В live-рейтинге WTA Арина уже переместилась с 14-го места на 11-е, то есть она закончит сезон 11-й ракеткой мира, как и в 2018-м.