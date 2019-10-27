Заговор против «пехотинца» Путина Телеграмм-канал «Запретное мнение»

27.10.2019, 12:05

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На российском Кавказе — своя атмосфера.

Буквально неделю назад в нескольких источниках появилась информация, что в Чеченской Республике зреет заговор против главного «пехотинца Путина» страны.

В числе заговорщиков было названо имя родственника незабвенного Рамзана Ахматовича — Ислама Кадырова. Чуть позже Ислам, занимающий должность мэра Грозного (ох уж это кумовство) без объяснения причин, был уволен.

Накануне местная телекомпания «Грозный» решила развеять все слухи, но сделала это, мягко говоря, крайне своеобразным образом.

Был снят целый сюжет про Ислама Кадырова, в котором показаны эксклюзивные кадры с многочисленными проступками экс-мэра Грозного разной степени тяжести(среди прочего, например, пытки женщин электрошокером).

Вывод к показанному гласил, что «именно за эти проступки Ислам Кадыров и был уволен, а вовсе не за заговор, которого никогда не было, против Рамзана Ахматовича».

Таким образом, местная пропаганда Чеченской республики на полном серьезе посылает месседж, что «нарушения законодательства и пытки женщин — это, конечно, не очень хорошо и за это могут уволить с занимаемой государственной должности (а могут и не уволить, тут 50/50), но явно лучше потенциального заговора против непревзойденного Рамзана Ахматовича.

В Чеченской республике, как обычно, царит своя атмосфера.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»