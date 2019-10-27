10 необычных стран, в которых стоит побывать в 2020 году 1 27.10.2019, 12:22

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Иллюстрационное фото

В помощь туристам и путешественникам.

Конец года уже близко, самое время подумать о планах на следующий. Портал Lonely Planet решил помочь с этим: составил рейтинг 10 стран, в которые рекомендует ехать путешественникам в 2020-м году. Акцент на устойчивом развитии, единении с природой, прогулках по вулканам, медитации и лучших местах для серфинга — эти destinationas определенно подойдут тем, кто устал от привычного многолюдного туризма.

№ 1. Бутан (Южная Азия)

Фото: unsplash.com

Бутан предлагает туристам медитативные прогулки по горам через холмы с душистыми соснами и бесчисленными монастырями. Ведь королевство ставит на первый план свои древние буддистские традиции.

При этом путешественники найдут здесь впечатляющее сочетание нового и старого, и людей, чьи верования, испытанные временем, остаются уникальными в гармонии с окружающей средой.

Для путешественников предусмотрена ежедневная плата за то, что они ступают на землю Бутана. Это значит, что в будущем королевство не станет более многолюдным. Кстати, это первая страна с отрицательным выбросом углекислого газа.

№ 2. Англия (Европа)

Фото: unsplash.com

Когда-то первая береговая линия страны принимала на себя удар противников. Сегодня это очень спокойное место, где путешественники и местные жители могут насладиться более спокойными занятиями.

Прогулка по пристани, вкуснющая рыба с жареным картофелем, наблюдение за морскими жителями в каменных прудах, поиск окаменелостей на древних скалах, строительство замков из песка и ожидание дельфинов на живописных пляжах — это лишь некоторые из занятий, которые предлагает английское побережье. В 2020 году заниматься этим и многим другим будет еще проще, поскольку откроются новые участки England Coast Path. Это почти три тысячи миль, которые станут самой длинной непрерывной тропой в мире.

№ 3. Северная Македония (Европа)

Фото: unsplash.com

Северная Македония, наиболее известная просто как Македония, получила новое имя после десятилетних споров с Грецией. Соглашение было подписано в 2018 году.

Страна в самом сердце Балкан славится своей гастрономией, древними традициями и природой. Но любители культуры и искатели приключений смогут найти новые поводы, чтобы посетить ее в 2020 году. В маршрут стоит добавить поездку к озеру Охрид, которое находится под защитой ЮНЕСКО, и 495-километровую тропу High Scardus Trail.

№ 4. Аруба (Латинская Америка)

Фото: unsplash.com

Юг Арубы (маленький остров и одноименное самоуправляемое государственное образование, расположенное у побережья Венесуэлы), а точнее, ее культурный центр Сан-Николас, переживает творческое возрождение. Мировые и местные художники стараются разукрасить пространство города и придают ему атмосферу праздника — даже когда в нем не проходит никаких фестов.

Недавно Аруба предложила одному из своих островов стать испытательным центром для решений в области возобновляемой энергии. Также она работает над тем, чтобы ввести в 2020-м запрет на одноразовый пластик и солнцезащитные средства, разрушающие рифы.

Аутентичная, доступная и устойчивая Аруба ждет путешественников, которые оценят нетронутые пляжи с пальмами и оставят их в таком же нетронутом виде.

№ 5. Эсватини (Африка)

Фото: unsplash.com

Изящное и приятное Эсватини (до 2018 года Свазиленд), наполненное культурой и незабываемой дикой природой, — до сих пор одно из самых недооцененных и малопосещаемых мест в Южной Африке, считают авторы Lonely Planet. Новый международный аэропорт, улучшенная дорожная инфраструктура между ним, заповедными зонами и столицей нацелены увеличить число посетителей.

Очень разнообразные ландшафты, походы, рафтинг или захватывающие встречи с носорогом — Эсватини умеет впечатлять.

№ 6. Коста-Рика (Латинская Америка)

Фото: unsplash.com

Огромное биоразнообразие этой страны привлекает посетителей, которые мечтают увидеть сонных ленивцев на деревьях, красноглазых лягушек, хищников, которые способны их парализовать, и китов в Тихом океане.

Девяносто процентов энергии страны вырабатывается из возобновляемых источников. У нее есть шансы стать углеродно нейтральной уже к 2020 году.

Любители приключений могут пройтись пешком по вулканам, сторонники спокойного отдыха — заняться йогой и спа. Фраза pura vida («чистая жизнь») — это не просто поговорка, это образ жизни Коста-Рики.

№ 7: Нидерланды (Европа)

Фото: unsplash.com

Оживленный Амстердам всегда заслуживает того, чтобы приехать к нему без повода. В следующем году вы сможете увидеть гораздо больше городов — благодаря множеству праздников, которые пройдут в Нидерландах. Если приехать сюда в апреле и мае, можно принять участие в Дне короля, Дне освобождения и «Евровидении».

Пересев с поезда на велосипед (а сеть велодорожек расползлась по стране на 35 тысяч километров), вы сможете исследовать достопримечательности за пределами городов и открыть для себя богатство природы этой страны.

№ 8: Либерия (Африка)

Фото: unsplash.com

Для большинства «непосвященных» Либерия все еще загадочна. Но те, кто знает ее, могут рассказать об оптимизме народа и природных чудесах страны. Здесь есть идиллические пляжи, лучшие места для серфинга во всей Западной Африке, национальный парк Сапо — второй по величине участок нетронутых тропических лесов в регионе. В них легко можно наткнуться на шимпанзе, слонов и знаменитых пигмеев-бегемотов.

№ 9. Марокко (Африка)

Фото: unsplash.com

Марокко переживает момент, когда древние достопримечательности дополняются устойчивым, но в то же время стильным жильем, ресторанами, где подают сезонные продукты, и прибрежными оздоровительными программами, сочетающими йогу и серфинг.

Страна постепенно улучшает инфраструктуру: теперь, например, из Касабланки в Танжер можно добраться всего за два часа.

Культурной столицей страны в 2020 году станет Марракеш. Но если вам хочется убежать подальше от толп людей, можно укрыться в берберских горных деревнях, пустынных атлантических пляжах.

№ 10: Уругвай (Латинская Америка)

Фото: unsplash.com

Если Уругвая еще нет в вашем списке стран для путешествий, 2020 год — идеальное время, чтобы его посетить. Страна найдет что-то для каждого: горячие термальные источники, гористые ландшафты, приличное местное вино, бесконечная береговая линия Атлантики.

Обычно туристам больше всего запоминаются гостеприимные и практичные жители Уругвая, красота природы и нетронутая береговая линия Атлантического океана.