Лукашенко о молоке: Не мое – коровье! 16 27.10.2019, 12:33

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Диктатор говорил странные вещи во время визита в Казахстан.

Тема коров затрагивалась во время интервью президента Беларуси агентству «Хабар» накануне визита Лукашенко в Казахстан, пишет «Солидарность».

Как уже сообщалось, правитель похвастался своими коровами.

– У меня 13 коров. Притом я же не беру, чтобы молоко производить. У меня в семье почти никто молоко не употребляет. Мы это поставляем. Правительство кормим.

Теперь кусочек этого интервью можно и увидеть.