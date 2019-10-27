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Лукашенко о молоке: Не мое – коровье!

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  • 27.10.2019, 12:33
  • 5,986
Лукашенко о молоке: Не мое – коровье!

Диктатор говорил странные вещи во время визита в Казахстан.

Тема коров затрагивалась во время интервью президента Беларуси агентству «Хабар» накануне визита Лукашенко в Казахстан, пишет «Солидарность».

Как уже сообщалось, правитель похвастался своими коровами.

– У меня 13 коров. Притом я же не беру, чтобы молоко производить. У меня в семье почти никто молоко не употребляет. Мы это поставляем. Правительство кормим.

Теперь кусочек этого интервью можно и увидеть.


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