«Китаю — нет!»: по Казахстану прокатилась волна протестов 2 27.10.2019, 12:39

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Люди вышли на акции сразу в нескольких городах.

Несколько десятков человек задержаны в двух крупнейших городах Казахстана на площадях, которые запрещенное в стране движение указало как места проведения антиправительственных протестов. Задержания прошли также в регионах, сообщает «Радио Азаттык».

Усиленные меры безопасности, стянутые в центральные части городов полицейские, подогнанные заранее автозаки… Сценарий действий силовиков в день, на который запрещенное и признанное казахстанским судом экстремистским движение

«Демократический выбор Казахстана» анонсировало антиправительственные акции, отличает предсказуемость. С утра 26 октября местах, обозначенных ДВК в качестве площадок для проведения протестов, дежурили полицейские, в том числе сотрудники спецподразделений, автомобильное движение было перекрыто. В преддверии этой даты были задержаны и отправлены под административный арест или оштрафованы некоторые активисты, другие сообщали с утра субботы о слежке и стоящих у их домов патрульных машинах.

К 14 часам по местному времени в Алматы и Нур-Султане, двух крупнейших казахстанских городах, начались задержания. На глазах репортеров Азаттыка полицейские увели с площади перед концертным залом «Астана» в столице свыше десятка человек. В Алматы съемочная группа Азаттыка стала очевидцем задержания более десятка людей. Многих задерживали с применением силы.

«КИТАЮ - НЕТ!» СОБЫТИЯ В НУР-СУЛТАНЕ

Некоторые до задержания успевали сказать, что они выступают «против китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана (аналогичные заявления звучали в начале сентября во время протестов, начавшихся в Жанаозене и охвативших затем несколько городов).

- Китаю – нет! – прокричала задержанная в столице женщина, которую вели в автозак.

Фото: RFL/RL

- Ни за что задерживают! Я прошу защиты! – возмущалась другая. Ее с применением силы посадили сначала в полицейский седан, а затем вытащили и затолкали в автозак.

Стоявшие на подступах к площади в Нур-Султане полицейские просили прохожих обходить эту территорию. Первый заместитель начальник столичного департамента полиции Бакытжан Малыбаев объяснил, что его подчиненные пресекают правонарушения.

- Экстремист Аблязов сказал, чтобы собирались здесь. Поэтому здесь опасно. Вы же не знаете, что у кого на уме. А если кто-то что-то взорвет? Опасно для населения, - сказал Малыбаев.

Каких-либо признаков, указывающих на возможные акция насилия, журналисты не увидели.

Мухтар Аблязов, живущий с 2009 года за границей экс-банкир и критик казахстанских властей, создатель ДВК, неоднократно призывал к митингам в стране. Их проведение или попытка проведения заканчивалась задержаниями участников и тех, кто оказывался в местах, которые Аблязов и его движение указывали как площадки протестов.

Фото: RFL/RL

«Я ВЫШЛА ПРОТИВ КИТАЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ». ЗАДЕРЖАНИЯ В АЛМАТЫ

В Алматы представители властей призвали собравшихся рядом с площадью Астана разойтись, затем приступили к задержаниям.

- Я вышла против китайской экспансии. Свободу политзаключенным! – сказала женщина, которую сопровождали в автозак.

Фото: RFL/RL

Пожилой мужчина, назвавшийся бывшим сотрудником министерства сельского хозяйства, приводил, стоя на тротуаре, цитаты из Конституции, сопровождая их своими комментариями. Его окружили репортеры, рядом стояли полицейские.

- «Единственным источником государственной власти является народ». А у нас есть право избирать и быть избранными? А мы имеем такое право? Мы такого права не имеем. Все выборы до сегодняшнего дня были сфальсифицированными, - говорил пенсионер. - Почему народ не пускают на митинг? Мы имеем право на мирные шествия, на мирные митинги и на мирные пикеты. Это утверждено Женевской конвенцией. В Конституции написано, что международные договора имеют приоритет перед законами Казахстана.

Журналисты поинтересовались у него, зачем он пришел на площадь.

- Как зачем? Высказать свое мнение. Я не согласен с китайской экспансией, - ответил он.

Задерживать пожилого человека не стали. Он стоял на тротуаре с брошюрой с текстом Конституции, его речь слушали стоявшие неподалеку люди, а мимо него проходили полицейские, которые тащили задержанных.

РЕГИОНЫ

Задержания 26 октября прошли и в других городах. Корреспондент Азаттыка в Шымкенте видела, как полицейские увели с площади Наурыз трех человек. Как и во время других протестов, репортеру чинили препятствия: двое неизвестных с зонтами закрывали объектив камеры, мешая вести съемку.

Фото: RFL/RL

В Актобе корреспондент Азаттыка была свидетельницей задержания около десятка человек на пересечении проспектов Абулхаир-хана и Абая около десятка человек. Большинство из них – люди пенсионного возраста. Один из задержанных, представившийся 32-летним Романом Рейхером, сказал, что просто прогуливался с семьей. Полицейские увели мужчину, а его супруга с ребенком остались на перекрестке.

Фото: RFL/RL

В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в Алматы и Нур-Султане при «попытках проведения несанкционированных протестов» задержаны 26 человек, рассматривается «вопрос о привлечении к административной ответственности». Количество задержанных в других городах не приводится. МВД в своем сообщении призвало «не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций».

Фото: RFL/RL

Днем ранее аналогичное предупреждение вынесла генеральная прокуратура, которая заявила, что за попыткой проведения протестов стоят члены запрещенной организации, которые «скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления». Аблязов на родине приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в организации заказного убийства бизнес-партнера, многомиллиардных хищениях из БТА Банка, которым он руководил, и злоупотреблениях. Аблязов все обвинения отвергает как политически мотивированные.

Власти Казахстана называют акции движения ДВК незаконными. В марте 2018 года суд в столице признал ДВК «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность. После этого к уголовной ответственности по обвинению в «участии» в запрещенном движении были привлечены десятки граждан. Ряд адвокатов считают, что решение суда о признании ДВК «экстремистской организацией» является противоречивым.

Антикитайские акции проходили в Казахстане в начале сентября. Их участники требовали не допустить реализации в стране совместных с Китаем около полусотни проектов, которые власти страны называют высокотехнологичными предприятиями, способными обеспечить рабочими местами тысячи казахстанцев.

В Жанаозене, нефтедобывающем городе на западе Казахстана, антикитайские протесты продолжались больше недели.

Полиция, поначалу не задерживавшая участников акций, через некоторое время привлекла многих из них к административной ответственности, суды оштрафовали или отправили их под арест на срок до 15 суток.

В Казахстане для проведения митингов требуется разрешение местных исполнительных органов; активисты говорят, что акиматы на местах зачастую отвечают отказами на их заявки на акции протеста.