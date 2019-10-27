Сенцов о речи Зеленского в Золотом: Стыд за президента и гордость за добровольца 27.10.2019, 12:53

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Фото: Sashulya Lisova / Facebook

Известный режиссер раскритиковал поведение украинского президента.

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему стыдно за президента Украины Владимира Зеленского после обнародованного видео, на котором тот общался с добровольцем из батальона "Азов" в Золотом, сообщает gordonua.com.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", – написал Сенцов на своей странице в Facebook.

26 октября в Золотом, где, согласно Минским договоренностям, должно произойти разведение сил и средств, Зеленский пообщался с добровольцами, которым заявил, что он "не лох какой-то", и потребовал убрать оружие.

"Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать", – ответил Зеленский. Военный сказал, что президенту должны были передать письмо о протестах. "Я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. А ты меня не переводи на акции", – сказал президент.

В штабе операции Объединенных сил отметили, что вооруженные люди, которые общались с президентом, находятся там незаконно.

Зеленский написал в Facebook, что во время общения с находящимися в Золотом людьми "некоторые разговоры оказались эмоциональными".