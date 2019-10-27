В Варшаве прошел концерт «Солидарны с Беларусью» 1 27.10.2019, 13:48

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В этот раз название мероприятия было созвучно знаменитому произведению Ремарка.

26 октября в столице Польше инициатива «Свободная Беларусь» провела последний концерт «Солидарны с Беларусью». В этот раз концерт носил название «На Востоке без перемен». Концерт проходил в клубе «Малая Варшава» и собрал несколько сотен неравнодушных к судьбе Беларуси человек, среди них были не только наши соотечественники, но и поляки, украинцы, которые пришли поддержать белорусов, сообщает корреспондент Charter97.org.

Организаторы мероприятия старались сделать концерт таким, чтобы он не был дополнением к тому, что можно увидеть по телевизору или прочитать в белорусских газетах. И это у них получилось.

Первой о своей солидарности с Беларусью рассказала польская группа из города Лодзь Аlles. Группа играет музыку в стиле электро-панк и индастриал. Польские музыканты порадовали участников концерта современным звучанием и нетривиальными текстами.

Cледующий участник ежегодного фестиваля — украинская поп-певица, участница популярного шоу «Голос страны», Екатерина Еременко, более известна под сценическим псевдонимом DaKooka.

По-настоящему «порвали» зал всеми любимые брестские панки из «Дай дорогу». Юрий Стыльский и команда исполнили всеми любимые песни «Увольте», «Десять миллионов рабов».

Гвоздем программы стало выступление группы «Петля пристрастия». Несмотря на то, что группа исполняет песни на русском языке и очень популярна в России, музыканты называют себя исключительно белорусской группой.