«Народная Грамада» провела в Лиде пикет в поддержку своего активиста 1 27.10.2019, 13:35

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В 14.00 акции начнутся и в других городах Беларуси.

С пикета в Лиде началась акция солидарности «Народной Грамады» с активистом Сергеем Спаришем, а также другими политзаключенными и невинно осужденными, сообщает пресс-служба «Народной Грамады»

Большинство пикетов в других городах начнется в 14:00 (в Минске - на пл. Свободы).

Она состоится в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Барановичах, Могилеве, Молодечно, Мозыре и Новополоцке. Акции проведятся в формате агитационных пикетов кандидата в «депутаты» от «Народной Грамады» Владимира Арцымана.

Сергей Спариш был осужден на 15 суток ареста за то, что пришел на суд поддержать активиста Дмитрия Полиеко.