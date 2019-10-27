Каспаров предрек Путину крах после серьезного удара на международной арене 4 27.10.2019, 13:57

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Гарри Каспаров

Реальные санкции «сломают хребет» кремлевскому режиму.

Отказ западной цивилизации от защиты собственных ценностей открывает диктатурам вроде режима Владимира Путина возможности для заполнения образовавшегося политического вакуума. Однажды свободным странам придется заплатить за это упущение значительную цену. Об этом заявил Гарри Каспаров в интервью Голосу Америки.

В ходе беседы, которая состоялась были затронуты тема санкций, вопрос о влиянии предстоящих американских выборов на внешнюю политику Москвы и стратегия борьбы с российской агрессией.

Вирус несвободы

По мнению Каспарова, современный мир переживает кризис "вируса несвободы", который ставит под сомнение базовые права человека, казавшиеся гарантированными на протяжении последних десятилетий.

"В геополитике, как и в природе, пустоты не бывает. И если свободный мир отступает, то начинается наступление сил, которые считают искоренение свободы необходимым условием своего существования. Неважно – это Путин, это иранские аятоллы, это китайская коммунистическая диктатура, квазигосударственные террористические образования – в мире достаточно сил, которые немедленно используют слабость демократии для достижения собственных целей", – сказал политик.

Он подчеркнул, что именно свободный мир создает технологические и финансовые возможности для несвободных стран.

"Ничего из того, что мы используем сегодня и что является частью нашего комфорта жизненного, в несвободном мире не было изобретено", – заявил российский оппозиционер, добавив, что Запад сумеет обойтись без Китая, но не наоборот. "Китайская модель работает только потому, что есть свободный мир, который является покупателем китайской продукции", – указал он.

Каспаров обратил внимание, что в ситуации с Владимиром Путиным западный мир повторяет ошибку умиротворения агрессора, допущенную 80 лет назад в отношении гитлеровской Германии.

"Сейчас мы видим то же самое: идет постоянная сдача позиций. Это не означает, что так будет бесконечно. Совершенно очевидно, что в какой-то момент свободный мир должен будет занять жесткую позицию", – предрек Каспаров, добавив, что в этом случае "цена за избавление от путинского режима будет гораздо выше".

Именно благодаря попустительству Брюсселя и Вашингтона, полагает политик, Москве удается "поддерживать наиболее кровавые и жестокие диктатуры" по всему миру – среди бывших советских республик, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

Путин и Трамп

Отвечая на вопрос о влиянии следующих президентских выборов в США на судьбу путинской администрации, Каспаров высказал уверенность, что "Путин будет использовать любую возможность для того, чтобы оставить Трампа у власти".

"Для него это жизненно необходимо. Уход Трампа вызовет сильный эффект отдачи", – считает шахматный чемпион.

По его мнению, избрание в 2020 году жесткого по отношению к Кремлю президента США "будет поддержано всеми американскими структурами – и военными, и разведслужбами". "Россия представляет реальную угрозу. И от этого никуда не деться. Путина надо останавливать – в этом есть консенсус. Но пока президент Трамп, сделать это невозможно", – уверен российский оппозиционер.

Он считает, что нынешние ограничительные меры, введенные против РФ за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс, хотя и смогли навредить путинским олигархам, однако "никаких санкций по-настоящему еще нет". Вопреки санкционной политике Германия с 2014 года двое увеличила закупки российского газа, а товарооборот России и Франции за последний год вырос на 11 процентов, указал Каспаров.

"Реальные санкции сломали бы хребет путинскому режиму за несколько месяцев, если бы у власти были Рейган и Тэтчер. На сегодняшний день, к сожалению, мы имеем Макрона, Меркель и Трампа", – констатировал он.

Торжество шпаны

Он уверен, что В России "нет оппозиции", поскольку "в фашистских диктатурах оппозиции не бывает", а деятельность нынешних активистов удобна Кремлю.

"Перемены в России могут начаться только в условиях раскола элиты, а этот раскол может быть вызван только серьезным политическим поражением. Пока Путин чувствует себя комфортабельно на политической арене, ситуация в России меняться не будет", – утверждает Каспаров.

По его словам, кризис политического режима в стране начнется после введения "мощных санкций" или внешнеполитического поражения вроде "свержения" Башара Асада в Сирии.

"Америка была и остается лидером свободного мира. При новом президенте – если он появится в Америке и займет жесткую позицию – ситуация начнет меняться очень быстро. За всей этой бравурной риторикой российской власти скрывается торжество шпаны, которая не чувствует сопротивления. Первый же серьезный удар покажет всю гнилость и слабость путинского режима", – заключил политик.