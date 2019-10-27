10 живописных мест, где вам еще доплатят за проживание 2 27.10.2019, 14:20

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Иллюстрационное фото

Оказывается, есть такие уголки на Земле.

Мечта пожить в далекой стране близка многим. Но не так просто переселиться в другую точку земного шара, если для этого банально не хватает средств. А если вам скажут, что в мире есть уголки, где платят желающим туда переехать? Оказывается, такое возможно, пишет adme.ru.

Ниагарский водопад, США

Фото: Depositphotos

Погашение кредита: до $ 7 000

Ниагарский водопад пытается привлечь молодое население. Программа развития сообщества Ниагары предлагает ограниченному числу студентов, недавно окончивших колледжи и вузы, погашение студенческого кредита до $ 7 000. С помощью программы Live NF город стремится превратить свой центр в более привлекательное место для молодых и талантливых специалистов, желающих тут жить и работать.

Манитоба, Канада

Фото: Depositphotos

Грант на жилье и бизнес: $ 24 900

Земельные участки: $ 8

Сельский муниципалитет Пайпстоун (Манитоба) предлагает участки земли в Рестоне, Пайпстоуне и Синклере по цене $ 8. А также предоставляет грант в размере до $ 24 900 на строительство и бизнес. Можно получить значительные скидки на землю с условием застройки в течение года. По словам инициаторов, льгота не привязана к «постоянному месту жительства и визе любого вида». Потенциальным жителям нужно учесть, что многие лоты расположены близ нефтяного участка на юго-западе Манитобы, в канадских прериях. Кстати, до Виннипега отсюда 3,5 часа езды на поезде.

Шан-дю-Буль, Франция

Фото: Wiki

Земельные участки: € 1 / кв. м

В маленькой коммуне в Нормандии проживает совсем немного жителей (около 380 человек). А молодые люди продолжали массово уезжать в поисках работы в города и другие регионы. По этой причине мэр Патрик Мадлен принял решение спасти свое поселение и выставил участки земли площадью от 900–1 000 кв. м на продажу по цене € 1 за 1 кв. м. Этот ход в итоге принес деревушке Шан-дю-Буль более 300 предложений по покупке. Увидев, что это сработало, власти деревни Конфлан-сюр-Аний (560 жителей) поступили аналогично. И у них тоже начали появляться новые владельцы. Условия продажи: построить дом в течение 1 года.

Нью-Хейвен, США

Фото: Depositphotos

Три программы поддержки: до $ 80 000

Власти города Нью-Хейвен в Коннектикуте предлагают желающим переехать комплексную поддержку на сумму $ 80 000. Помощь предоставляется в виде субсидий в рамках программ для покупки дома, обустройства его энергосберегающими функциями и пр. Этот вариант в корне отличается от лотов, предложенных в местах, удаленных от цивилизации. В старейшем из городов США развита оружейная, текстильная, химическая, нефтяная, приборостроительная и часовая индустрии. И именно здесь находится знаменитый Йельский университет. Такой щедрый бонус привлекает всех, кто мечтал о кардинальных переменах и кого не пугает местный уровень безработицы (7 %).

Мисима, Япония

Фото: Mishimamura

Единоразовая сумма: $ 4 530

Дорожные расходы: $ 900

Месячное пособие: от $ 760

Деревня Мисима расположена в Кагосиме, на трех островах к юго-западу от острова Кюсю. Тут проживают около 400 человек, а доехать сюда можно на пароме. В программу привлечения входит компенсация расходов на дорогу (до $ 900), ежемесячное пособие одиноким ($ 760) и женатым ($ 896), а на каждого ребенка идет доплата ($ 90). На медицинскую помощь при родах и образование детей выделяют помощь. Также каждому «новичку» положена корова, но вместо нее можно получить $ 4 530. Аренда дома обходится примерно $ 180 / мес. Требования к желающим просты: возраст — не более 55 лет, нужно быть трудолюбивым и ценить семейные ценности. Кстати, власти создали особый проект, помогающий одиноким приезжим устроить личную жизнь.

Бормида, Италия

Фото: Depositphotos

Единоразовая выплата: € 2 000

Аренда жилья: € 12–15 в неделю

Мэр живописной деревушки в горном районе Лигурии, что в Савоне, пообещал € 2 000 каждому, кто желает сюда переехать. Новые жители могут снять жилье на льготных условиях: всего за € 12–15 в неделю. Если вы совершите виртуальную экскурсию по этим местам, то насладитесь провинциальной итальянской идиллией. Проживая здесь, можно часто бывать на побережье Лигурийского моря, славящегося чистыми берегами. Отсюда всего 28 км до прибрежного Вариготти и 100 км до сказочного Портофино! На востоке Лигурии расположен национальный парк «Чинкве-Терре» с рукотворными террасами, а неподалеку от региона находится французская Ницца.

Каитангата, Новая Зеландия

Фото: Wikimedia

Заплатят вам $ 160 000

Говорят, в Каитангате слишком много рабочих мест и дешевого жилья. А когда в изданиях сообщили, что власти городка «заплатят вам $ 160 000, чтобы вы переехали туда», офис мэра был завален запросами. После чего появилась достоверная информация. Сельская община расположена в 80 км к юго-западу от ближайшего города Данидин. И речь идет не о выплатах 6-значной суммы, а о предложении выгодного пакета с земельным участком и домом за $ 165 000. Между тем в более крупном районе Клутха имеется свыше 1 000 вакансий: от сельского хозяйства до строительства. Прежде чем заказать рейс в один конец, примите во внимание, что время перелета, например, от Лондона до Данидина составляет 30 часов.

Саскачеван, Канада

Фото: Depositphotos

10 мест, где вам еще доплатят за проживание

Льготы для студентов: $ 3 000–20 000

В канадской провинции Саскачеван студенты вузов могут получить возмещение за платное обучение ($ 3 000–20 000). Такие выплаты доступны молодым специалистам, которые планируют жить и работать в этом регионе ближайшие 7–10 лет. Сумма компенсации зависит от направления и курса обучения. На самую большую сумму могут претендовать бакалавры.

Оттенштейн, Германия

Фото: Depositphotos

Земельные участки: € 0

В небольшой общине в Нижней Саксонии проживает около 1 000 человек. При этом число жителей постепенно убывает, так как молодые люди предпочитают переезжать в город. И когда начальная школа оказалась на грани закрытия, бургомистр общины принял решение о бесплатной раздаче приличных земельных участков (оцененных в € 10 000) молодым семьям с детьми. Условие выдвигается одно: новые хозяева должны обустроиться в Оттенштейне и построить в течение 3 лет дом на выделенной земле.

Остров Матсайкер, Австралия

Фото: Jeff Jennings

6 месяцев на острове: бесплатно

Если вы смотрели фильм «Свет в океане», то вам легко представить этот романтичный образ жизни. Недавно у людей, уставших от суеты, появился шанс. The Parks and Wildlife Service разместила объявление с предложением провести 6 месяцев на острове в океане. Реальные приключения, яркие виды и самый южный маяк Австралии! Заявок ждали от «самодостаточных, здоровых людей, обладающих навыками жизни вдали от цивилизации», а предпочтение — семейным или дружеским парам. Будущих жителей отправляют на вертолете, обеспечивают жильем и питанием. Нужно лишь обслуживать маяк, делать метеосводки (обучение), следить за территорией. К слову, эта организация постоянно делает рассылку интересных предложений.