Эрдоган оставил Россию без нефтяных месторождений в Сирии Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

27.10.2019, 14:41

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Москва взяла на себя серьезные обязательства в отношении Сирии, но главный приз — нефтегазовые месторождения Евфрата, похоже, проплыл мимо. Трампа убедили сохранить над ними контроль США. К чему приведут договоренности российского и турецкого президентов по переделу чужой территории?

После многочасовых переговоров и упорной торговли в Сочи президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о полюбовном разделе северо-восточной части Сирии, которая с 2014 года именовалась Демократической Федерацией Северной Сирии, или Рожавой — автономной, фактически независимой областью с курдским руководством, собственными вооруженными силами (СДС, или Сирийские демократические силы), под американским протекторатом и с американским военным контингентом до двух тысяч человек.

Эрдоган довольно долго давил на президента Дональда Трампа, требуя права зачистить Рожаву от СДС, основу которых составляют отряды курдской народной самообороны (YPG) и которые, по мнению Анкары, тесно связаны с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией. Эрдоган уговаривал Трампа, угрожал начать зачистку Рожавы без соизволения, и 6 октября во время телефонных переговоров Трамп, которому брутальный Эрдоган в целом нравится, решил вопреки мнению Пентагона и Госдепа курдов больше не защищать.

9 октября началась турецкая операция «Источник мира» по зачистке Рожавы, а американцы стали поспешно отводить свои силы, бросая обжитые базы и опорные пункты. Одновременно, по договоренности с СДС, на территорию Рожавы вошли подразделения сирийского режима Башара Асада вместе с контингентом российской военной полиции, где по контракту служат чеченские и ингушские силовики, а также выходцы из других мусульманских регионов РФ.

Фото: Reuters

Так вот, саммит в Сочи должен был разрешить возникшую острую коллизию, напоминавшую в миниатюре ситуацию в Польше в сентябре 1939-го, когда туда с разных сторон вошли немецкие и советские войска. Путин и Эрдоган договорились. В соответствии с обнародованным в Сочи совместным меморандумом: турки берут под контроль участок примерно в 120 км длиной вдоль своей границы — между городами Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном — и 32 км вглубь Сирии.

Остальную часть границы с сирийской стороны — к западу от Тель-Абьяда и к востоку от Рас-эль-Айна — занимают сирийские пограничники, развернувшие 15 погранпостов.

Отряды и тяжелые вооружения СДС (YPG) отводятся от турецкой границы на 32 км.

В десятикилометровой приграничной полосе вне турецкой оккупационной зоны вводятся совместные российско-турецкие патрули, которые должны убедить турок в том, что отряды СДС (YPG) действительно ушли, а курдскому населению дать гарантию того, что оно не попадет под турецкую зачистку.

Из Чечни в Сирию срочно перебросили свежесобранный батальон местных силовиков в 300 человек с бронемашинами. Батальоны военной полиции для Сирии специально формируют из мусульман, чтобы местное население относилось к ним лояльно.

Вербуются на службу в Сирию охотно из-за солидных валютных суточных, тем более что собственно в боевых действиях военная полиция практически не участвует.

В столицу Рожавы, самый крупный город региона Камышлы, где значительная часть населения — местные христиане, турецкие патрули по сочинскому протоколу пускать не будут.

По ходу операции «Источник мира» турки перешли границу в районах городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, где большая часть населения — арабы, хотя есть и курды, и ассирийцы, и армяне. Чтобы снизить уровень потерь среди турецких военных (призывников), вперед пустили отряды сирийских арабских боевиков под флагом оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА), экипированных и обученных турецкими военными. Боевики ССА, среди которых немало экстремистов-исламистов — ветеранов кровавой многолетней сирийской гражданской войны, довольно легко зачистили при поддержке турецкой авиации и высокоточной натовской тяжелой артиллерии сельскую местность в зоне турецкой оккупации, но застряли в упорных городских боях — прежде всего, в Рас-эль-Айне, который удалось полностью занять лишь после того, как бойцы СДС (YPG) сами отступили в рамках протокола о прекращении огня.

Фото: Новая Газета

В составе протурецкой ССА — больше 20 тысяч человек, но использовать их всех в операции «Источник мира» было невозможно: отряды ССА участвуют в оккупации Африна — курдского города северо-западной Сирии, который турки захватили и зачистили в прошлом году, а также присутствуют в неподконтрольной Дамаску провинции Идлиб, о разделе которой Эрдоган и Путин договорились в сентябре 2018 года тоже в Сочи.

В составе СДС до 50 тысяч бойцов, из них собственно курдов (YPG) — 35–40 тысяч, тяжелого вооружения мало, зенитных средств нет. Режим Асада и российское командование выдвинули в Рожаву символические силы. Американцы отошли.

В турецкой 2-й полевой армии, развернутой на юге страны, три армейских корпуса, 120 тысяч человек. И еще из состава 1-й и 3-й полевых армий можно подбросить подкрепление. Турки могли ураганом пройти по Рожаве, занять всю пограничную зону и больше, но поскольку из пиар-соображений, что это, мол, «сирийцы сами себя освобождают от курдских террористов», вперед послали бойцов ССА, то на устойчивую оккупацию территории большей, чем нынешней ломоть в 120 на 30 км, рассчитывать не приходится. Это объясняет то, почему в Сочи Эрдоган согласился взять пока только один кусок приграничной зоны.

На восток от Камышлы расположен иракский Курдистан — официально автономная, полунезависимая область. На КПП на сирийско-иракской границе — курдские чиновники с той и другой стороны. На север через турецкую границу — юго-восточные провинции Турции, населенные миллионами курдов, которые добиваются официального признания национальной автономии и языка. Эрдогана и других турецких военно-политических лидеров пугает потенциальная возможность агрегации курдских военизированных гособразований в Ираке и Сирии с двадцатью миллионами турецких курдов и образование курдской конфедерации.

Фото: Reuters

В сентябре, выступая с трибуны ООН, Эрдоган демонстрировал карту Сирии с планом расселения до миллиона беженцев на освобожденной от курдов территории. Фото: Reuters

Эрдоган утверждает, что Турции не нужна сирийская земля, и это правда — у него своих курдов в избытке. Разгром СДС (YPG) — тоже не основная цель операции «Источник мира».

Генеральный план Эрдогана — переселение в приграничную «зону безопасности» сирийских беженцев, что сейчас находятся в Турции.

Эрдоган готов строить там дома, школы и больницы. Сначала переселить один миллион, потом другой, потом третий (всего беженцев 3,6 млн). Эти люди по большей части арабы, и они в Рожаве никогда не жили. В результате может образоваться полоса арабского населения, разделяющая турецких и сирийских курдов, и угроза национального курдского объединения уйдет навсегда.

По данным ООН, в результате операции «Источник мира» до 180 тыс. человек (из них — 80 тыс. детей) бежали на юг от боев и до 10 тысяч перебрались в иракский Курдистан. Но поскольку турки и их союзники заняли территории, преимущественно населенные арабами, СДС согласились отступить. Камышлы, Кобани и другие курдские районы пока прикрыты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил курдам, что США их «бросили и, по сути, предали», и если они не будут подчиняться, то «сирийские пограничники и российская военная полиция отойдут», и тогда курды «попадут под каток турецкой армии».

Все предельно ясно. 23 октября министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов провели по видеосвязи переговоры с командующим СДС (YPG) генералом Мазлумом Абдо, который поблагодарил Россию и Путина «за сохранение в безопасности курдского народа» и за сочинское соглашение. По словам Абдо, «подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах, и мы оказываем им всяческую помощь».

С 2015 года у российского командования в Сирии основная проблема в том, что нет хорошо мотивированных и подготовленных войск, готовых решительно идти вперед, когда ВКС проложат им дорогу бомбами. Сирийские арабские вояки оставляют желать лучшего. Проиранские формирования обученнее, но у них свой хозяин со своей собственной повесткой. Приходилось ввозить из РФ контрактников — типа «ЧВК Вагнер», но их мало, и они дороги. У американцев были те же проблемы, пока они не нашли, вооружили и не подготовили курдов, от которых теперь сами отказались. Наверное, наши начальники были бы не прочь перенанять таких бойцов, тем более что с курдами у Москвы давние связи: здесь уже несколько лет функционирует неофициальное диппредставительство Рожавы, и структуры Рабочей партии Курдистана присутствуют, не особо скрываясь.

Фото: Reuters

Вроде в Сочи все вышло неплохо, но одна — кардинальная — проблема осталась нерешенной: судьба основных сирийских нефтегазовых месторождений на восточном берегу Евфрата, на территории, подконтрольной курдам и американцам. Нефтедобыча может обеспечить деньгами на текущие расходы режим в Дамаске, а также всяких местных и иностранных махинаторов. Туда однажды сунулась сводная сирийско-российская тактическая батальонная группа контрактников по мосту через Евфрат, наведенному нашими саперами у Дейр-эз-Зора, но получила 7 февраля 2018 года по зубам от американцев при поддержке курдов.

Теперь американцы вроде бы уходят, но из Вашингтона сообщают, что сенатор Линдси Грэм несколько раз водил к Трампу в Белый дом отставного генерала армии Джека Кина (Jack Keane), который теперь работает военным обозревателем на любимом телеканале Трампа Fox News. Трамп хотел в 2017 году назначить Кина шефом Пентагона, но тот отказался.

Кин 8 октября принес президенту карту сирийских нефтяных полей в Рожаве, которые не стоит отдавать, но Трамп все равно объявил о выводе войск. 14 октября Грэм и Кин снова пришли с картой и убедили Трампа: курдов бросить — это одно, а работающие нефтевышки только дурак бросает. Белый дом передумал «отправлять солдат из Сирии домой» и решил оставить контингент для охраны месторождений. Поскольку неясно, кому теперь служат курды, в Вашингтоне объявили, что «ограниченный контингент», который останется в Рожаве для охраны нефтяных вышек от ИГ (организация запрещена в РФ. — Ред.), Ирана и от всех прочих, усилят танками Abrams и БМП Bradley. До сих пор в Рожаве был американский спецназ с легкими бронемашинами при мощной авиаподдержке. Танки и БМП с мотопехотой — это совсем другая логистика и другая структура контингента. Завести их туда будет непросто, а вывезти — еще труднее.

Если американцы все же остаются в Рожаве, да еще и с танками, то непонятно, с кем теперь курды, в чем долговременный смысл сочинского пакта и на чьей стороне Турция.

Эрдоган объявил, что у него отличные отношения с Трампом, что «он честный человек», а в ноябре он собирается в Вашингтон с визитом. Одновременно Эрдоган потребовал, чтобы американцы выдали ему лидера СДС генерала Кобани. В тот же день стало известно, что Грэм и группа сенаторов потребовала от Госдепартамента ускоренно выдать генералу Кобани визу в США, чтобы он мог выступить на слушаньях в Конгрессе о ситуации в Сирии.

Генерал Кобани заявил, что готов все простить американцам и сотрудничать, если те вернутся на границу с Турцией. Этого, похоже, Трамп делать не станет. Москва же держит курдов прочно, оставаясь их единственной гарантией от «турецкого катка». Но и нападать на оставшийся американский контингент курды не будут, турки тоже. Обязательства Россия взяла на себя в Сочи серьезные, но главный приз — нефть, похоже, проплыл мимо.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»