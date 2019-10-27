«Странно выглядит»: всплыли малоизвестные факты о визите Лукашенко в Казахстан 13 27.10.2019, 14:48

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Диктатор нуждается в постоянной опеке врача?

Визит Лукашенко в Казахстан длился два дня – 24-25 октября. UDF.BY посмотрел сюжеты казахстанского телевидения и рассказывает, о чем журналисты, сопровождавшие белорусскую делегацию, предпочли не рассказывать гражданам.

Кортеж из «Гелендвагенов»

Для команды Лукашенко власти Казахстана выделили внедорожники «Мерседес». Выглядел кортеж внушительно – в Европе такое представить трудно.

Врач Коношенко

Правитель Беларуси нередко берет в свои поездки, особенно неформальные, членов ближнего круга. В этот раз, по всей видимости, обошлось без них, как и без младшего сына Николая.

А вот женщина, похожая на личного врача президента Светлана Коношенко, вновь была с ним. Из аэропорта она уехала, сев на заднем сиденье автомобиля вместе с Лукашенко.

Усталый вид

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым руководитель Беларуси выглядел уставшим –нельзя было не заметить мешки под глазами. Вероятно, сказался перелет и смена часовых поясов. Утром вставать пришлось на три часа раньше обычного.

Шикарный обед

Переговоры президентов проходили в резиденции «Акорда», где белорусскую делегацию впечатлили не только роскошным убранством помещений, но и угощениями.

В паузе чиновников удивили столами с экзотичными сладостями.

А обед стал отдельным событием. Что он был шикарным, можно судить хотя бы потому, что меню власти рассекретить отказались.

Загадочная бутылка в подарок

После встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым руководитель Беларуси получил от него несколько подарков: ханский пояс, кинжал, книгу казахского просветителя. Но присутствие среди презентов бутылки с неизвестным напитком пресс-службы никак не прокомментировали.

Неужели постеснялись рассказать о спиртном?

Еще интересный момент: пока Лукашенко общался с Назарбаевым, его терпеливо ожидал Токаев. Что может свидетельствовать о том, кто на самом деле остается главным человеком в Казахстане.

Турчина не взял на борт

Еще до того как Лукашенко на президентском самолете прилетел в Нур-Султан, в городе работала белорусская делегация под началом первого-вице-премьера Александра Турчина. На переговорах с властями Казахстана он был вторым по значимости лицом после руководителя страны.

Можно было предположить, что после переговоров домой они улетят вместе. Но как бы не так – Турчина на борт Лукашенко не взял.