Как уголь, добытый в ОРДЛО, продают в ЕС 1 27.10.2019, 14:55

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Иллюстрационное фото

Журналисты раскрыли еще одну схему.

Антрацит, добытый в копанках временно оккупированных территорий Донбасса, продают под видом российского через компании, формально зарегистрированные на территории непризнанной Южной Осетии.

Об этом пишут Томаш Фьорро, Каролина Бака-Погоржельская и Михал Потоцкий — авторы журналистского расследования Как уголь из оккупированного Донбасса попадает в Польшу, Чехию, Словакию, сообщает nv.ua.

Схема легализации работает следующим образом: грузовые вагоны, следующие с контролируемых боевиками территорий, заполняются углем из копанок не до конца. По прибытии в РФ донбасский уголь «разбавляют» российским, чтобы скрыть его происхождение.

«Уголь из разных месторождений имеет химические особенности, по которым можно определить его приблизительное происхождение. Например, антрацит, добываемый в Сибири, является одним из самых чистых в мире. Он содержит примерно 0,5−0,6% сульфитов, в то время как донбасский содержит более 1%. Перекупщики решают эту проблему таким способом: поезд выезжает из Донбасса заполненный углем только на две трети, а на российских станциях оставшаяся часть дозаполняется топливом из совершенно другого региона. Таким образом, исходный химический состав нивелируется, и невозможно точно определить ее происхождение даже при химическом анализе», — пишет словацкий журналист Томаш Фьорро.

Существование этой схемы было подтверждено расследователем из нескольких независимых источников, кроме того журналист лично наблюдал и документировал движение не до конца заполненных составов с углем на пограничных с РФ железнодорожных станциях.

«Только в конце июля 2019 года на станции (Успенка, Ростовская область РФ, граница с Украиной, — ред.) было зарегистрировано 7757 вагонов. В течение одного дня — 20 июля — здесь прошло 5258 вагонов», — пишет журналист.

При этом в схеме поставок фигурируют торговые субъекты, которые формально принадлежат компаниям, зарегистрированным в Южной Осетии.

«Россия официально признала существование Южной Осетии в качестве международного субъекта после войны в 2008 году. При этом «республики» Донбасса не признаны даже Россией. Таким образом, донецкие и луганские компании регистрируются в Южной Осетии, что позволяет им официально работать на всей территории Российской Федерации и выходить на международные рынки. Это путь, которым украинские сепаратисты, формально находящиеся под эмбарго ЕС, попадают в цивилизованный мир, экспортируют в него свою продукцию и функционируют, как любой другой экономический субъект в любой точке мира. Таким образом, компании, зарегистрированные в Южной Осетии, являются посредниками в легализации торговых и финансовых потоков, поскольку невозможно отправлять международные банковские переводы непосредственно на Донбасс», — говорится в расследовании.

Как пишут журналисты, в Южной Осетии цепь посредников только начинается: осетинские компании принадлежат офшорным компаниям из Великобритании и из других безналоговых гаваней, что не позволяет легко отследить их реальных владельцев — пророссийских олигархов. Затем в цепочку входят десятки российских посредников — угольных брокеров. Они обычно торгуют как легальным, так и нелегальным углем и обеспечивают вышеупомянутые перегрузки и досыпку легального угля на российских ж/д станциях. От них партии направляются реальным российским компаниям, осуществляющим внешнеторговые операции.