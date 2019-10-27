Арина Соболенко: В следующем году хочу выиграть еще где-нибудь, кроме Китая 27.10.2019, 14:58

Белоруска планирует показать свой лучший теннис.

Белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы в финале малого Итогового турнира ВТА в Чжухае, сообщает pressball.by.

— В следующем году хочу выиграть еще где-нибудь, кроме Китая. Но еще я хочу продолжить свою победную серию и в этой стране. Я очень рада, что завоевала этот титул, это отличное завершение одиночного сезона, действительно впечатляет.

С Бертенс я играла чуть агрессивнее. При этом, я оставалась спокойной с самого начала матча и до самого его конца. Это мне очень помогло на приеме, помогло показывать стабильную игру. Я просто фокусировалась на каждом розыгрыше и старалась сохранять внутреннее спокойствие.

Впереди у нас с Элис Мертенс Итоговый турнир в парном разряде. Хотим показать свой лучший теннис — это наша цель.