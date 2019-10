Шесть умных городов, в которых будущее уже наступило 27.10.2019, 15:08

Это стоит увидеть своими глазами.

Сайт lifehacker.ru показал шесть умных городов, в которых будущее уже наступило. Технологии в этих местах помогают справляться с пробками, утилизировать мусор и спасать человеческие жизни.

1. Нью‑Йорк

Фото: crainsnewyork.com

В Нью‑Йорке уделяют большое внимание безопасности. Весь город укомплектован камерами слежения и микрофонами, которые при звуках выстрелов отправляют сигнал в полицию. Также тут есть единая открытая система данных, которую могут использовать обычные разработчики. Например, стартап HunchLab на её основе создал инструмент для предупреждения преступлений. Система определяет, в каком районе и в какое время может быть опасно.

В 2014 году в Нью‑Йорке был запущен массовый Wi‑Fi. Роутерами стали специальные терминалы LinkNYC. С их помощью можно выйти в интернет, а также подзарядить смартфон или посмотреть карту на встроенном дисплее.

Город экономит на электричестве: автоматизированные системы изучают загруженность улиц и на основе полученных данных управляют освещением. А похожая система Midtown In Motion использует информацию о трафике, чтобы регулировать светофоры, разгружая дороги в час пик.

Урны в Нью‑Йорке тоже технологичные. Они называются BigBelly и снабжены датчиками, которые отправляют сигнал коммунальным службам о наполненном баке.

Фото: bigbelly.com

Город совершенствуют не только за счёт технологий, но и с помощью социальных программ. Например, одна из них — Home‑stat — направлена на трудоустройство бездомных. Каждый житель, увидев бродягу, может вызвать сотрудников социальной службы. Те постараются найти нуждающемуся человеку работу, а впоследствии и жильё.

2. Лондон

Одна из главных проблем Лондона — автомобильная загруженность. Город решает её с помощью инвестиций в общественный транспорт, дополнительных налогов на вождение в будни и технологий. К последним можно отнести умные парковки, которые сообщают водителям в приложении о свободных местах, и программу‑навигатор, которая советует наиболее удобный вид транспорта в зависимости от загруженности дорог.

Фото: urenio.org

Технологии встречают гостей Лондона прямо в аэропорту: по маршруту от одного из терминалов Хитроу к парковке ходят автоматизированные вагончики Heathrow Pods.

Фото: afar.com

Также в Лондоне работает единое открытое хранилище данных — любая информация о городе доступна как обычным жителям, так и разработчикам, которые могут использовать её для создания программных продуктов. Точное количество таких приложений неизвестно, но в 2017‑м их число перевалило London – The Dawn Of Tech‑rich Life Is Here за 450. Предназначение может быть разным: от записи детей в очередь в садик до участия в политической жизни города.

3. Копенгаген

Транспортная инфраструктура столицы Дании рассчитана в первую очередь на велосипедистов. Здесь работает так называемая зелёная волна: система регулирует светофоры так, чтобы пользователи велодорожек добирались на работу утром и возвращались вечером без ожиданий. Для удобства велосипедистов вдоль дорог располагаются наклонные урны, а также световые индикаторы, предупреждающие о фазах светофора — так люди заранее знают, стоит им замедлиться или ускориться.

Умный город Копенгаген

Копенгагенский каршеринг-сервис DriveNow предлагает в аренду электрокары BMW i3, причём приложение сообщит, если в данный момент до пункта назначения быстрее добраться на общественном транспорте.

В городе можно найти мусоропроводы с пневматической системой отходов: весь брошенный в них мусор всасывается в удалённое хранилище по трубам. Это позволяет избавиться от мусоровозов на дорогах и содержать дворы в чистоте.

Экологичным в Копенгагене можно назвать даже мусоросжигательный завод Amager Bakke. Он вырабатывает энергию для соседней электростанции и добывает воду из конденсата при горении мусора. А крыша здания с покрытием из невепласта выполняет роль круглогодичной горнолыжной трассы.

Фото: dezeen.com

К 2025 году копенгагенские власти планируют перейти на углеродно‑нейтральную экономику и полностью отказаться от ископаемого топлива. Достичь этой цели помогут солнечные панели и ветряки, а также дальнейшее распространение велосипедов и электромобилей.

4. Рейкьявик

Пока большинство умных городов только стремится к получению электричества из возобновляемых источников, Рейкьявик уже почти достиг этой цели: больше 70% энергии здесь добывается Reykjavík Smart City геотермальным способом (из тепловых недр Земли).

Для езды по городу жители Рейкьявика используют сервис Strætó. В нём можно не только проложить оптимальный маршрут, но и купить билеты на автобус и следить за передвижением общественного транспорта в реальном времени.

Кроме того, в Рейкьявике популярен Better — сервис, в котором можно предлагать городские инициативы. За 10 лет его существования совместными усилиями было разработано более 200 проектов, на которые потратили около 1,9 миллиона евро из муниципального бюджета.

Пожарные службы и скорая помощь в Рейкьявике едут на вызов, не ожидая зелёного света светофора и не мешая другим участникам движения. Секрет в том, что в столице Исландии используется спутниковая система приоритизации Sitraffic Stream. У каждой машины экстренных служб есть датчик. Когда пожарные едут тушить огонь, а врачи — спасать больного, спутники отслеживают положение их машин с точностью до 5 метров и заранее переключают светофоры на зелёный.

5. Сингапур

Сингапур — один из мировых лидеров по плотности населения. Поэтому там позаботились об установке камер и датчиков. Они позволяют следить за чистотой городских улиц, а также тщательнее анализировать поток жителей и машин на дорогах.

Сингапур стал одним из первых городов, запустивших беспилотные автомобили и автобусы. К 2020 году каждую машину хотят снабдить навигационными системами и датчиками — на виртуальной карте можно будет следить за передвижением всех транспортных средств в городе.

Все жители имеют доступ к местным службам по специальному ID — цифровому паспорту под названием SingPass.

Технологии проникли и в сферу здравоохранения. Тут, например, работает система удалённой медицинской помощи. Врачи проводят видеозвонки с больными: справляются об их состоянии, назначают лекарства и рекомендуют упражнения, после чего следят за выполнением предписаний с помощью камер и сенсоров.

Датчиками укомплектованы квартиры пожилых людей. Устройства отсылают уведомление врачам и родственникам, если старики падают или долго не двигаются.

6. Сеул

Власти Сеула внедряют технологии в городскую среду не бездумно, а после тщательного исследования поведения жителей. Так в городе запустили ночные автобусы. Сначала изучили звонки в службы такси, а затем — маршруты, по которым ездили люди. Полученные данные помогли составить карту с районами, где ночной транспорт особенно востребован. В итоге городским властям удалось справиться с проблемой, запустив всего 50 автобусов.

Также в городе прошли испытания электромобили OLEV. Они заряжаются не от проводов, а от электрической сети, расположенной под дорогой. Как смартфон на беспроводной зарядке, только очень большой.

Сеульцы активно участвуют в жизни города. Все информационные базы находятся в открытом доступе. Любые разработчики могут использовать данные при создании своих сервисов и приложений, а каждый житель имеет право голоса при обсуждении местных реформ.

Смартфоны и другие умные устройства есть почти у каждого сеульца: муниципальные власти предлагают свою версию программы trade‑in. Небогатые люди могут сдать старую электронику и приобрести новую технику со скидкой.

Однако далеко не все эксперименты корейских визионеров увенчались подобным успехом. Например, построенный в 30 километрах от Сеула город Сонгдо можно назвать самым технологичным городом‑призраком.

Фото : arup.com

Здесь должна была работать пневматическая система утилизации мусора, безотходное водоснабжение и прочие передовые экологичные технологии. В городе построили 312‑метровый небоскрёб Northeast Asia Trade Tower и разбили огромную зелёную зону по подобию Центрального парка в Нью‑Йорке. Но город будущего не справился с главным — не привлёк к себе людей.