Байден о Путине: Когда я стану президентом, дни его тирании будут закончены 7 27.10.2019, 15:21

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Один из ведущих кандидатов в президенты США обратился к нации.

Ведущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Байден пообещал избавить США и Восточную Европу от российского давления в случае избрания его главой государства в 2020 году. Об этом бывший вице-президент рассказал в своем видео-обращении к нации, сообщает newsader.com.

Он начал свое короткое выступление с указания на то, что Москва снова – как и в 2016 году – вмешивается в американскую электоральную кампанию.

"На этот раз объектом их внимания стал я, – сказал он, имея в виду, что три года назад российской пропагандистской атаке подверглась кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон. – Потому что Путин знает: если я стану президентом США, дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены. Я буду ему противостоять".

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2019

Байден назвал российского президента человеком, который занимается травлей оппонентов. То же самое, по мнению Байдена, практикует и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

"Когда я буду президентом, все изменится. Господин Путин, американский народ определяет результат своих выборов, а не вы", – объявил бывший экс-президент.

Байден является главным политическим конкурентом Трампа на предстоящих выборах, которые пройдут в 2020 году. Последний опрос CNN показал, что бывший вице-президент Джо Байден опережает ближайшего соперника в борьбе за выдвижение официальным кандидатом в президенты от Демократической партии на 15 процентных пунктов, сообщает Голос Америки. Что касается Трампа, то действующий президент тоже отстает от Бадена – почти на семь пунктов, согласно Real Clear Politics.

В результате двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер в марте 2019 года объявил, что комиссия выявила многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США. Ранее к аналогичному заключению пришли американские спецслужбы. Трамп отказывается принимать эти выводы.