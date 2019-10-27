В Литве согласовали план развития Клайпедского порта 27.10.2019, 15:29

Изменения позволят привлечь новые грузы.

Впервые в истории Литвы был подготовлен генеральный план развития Клайпедского государственного морского порта. План был согласован с 30 учреждениями и предусматривает долгосрочные направления развития порта. Меры, предусмотренные планом, позволят порту оперативно реагировать на изменяющиеся условия мирового рынка и развивать необходимую портовую инфраструктуру. Сейчас в качестве основных недостатков Клайпедского порта называют нехватку территорий и недостаточную глубину, сообщает корреспондент Charter97.org из Литвы.

«Порт должен быть конкурентоспособным, чтобы поддерживать доступные грузопотоки. Мы уже должны видеть направление дальнейшего развития. Мы видим амбициозные планы соседних портов и растущие параметры судов, поэтому мы должны убедиться, что единственный морской порт страны, который признан проектом национального значения, конкурентоспособен и соответствует мировым тенденциям», — заявил директор по инфраструктуре Клайпедского порта Видмантас Паукште.

Согласно расчетам порта, инвестиции в инфраструктуру привлекают в два раза больше частных инвестиций. Так, Дирекция порта инвестирует в среднем 32 миллиона долларов в год, а бизнес инвестирует около 66 миллионов евро.

Ранее заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб заявил о планах Беларуси увеличить экспорт нефтепродуктов через порты Литвы на 2020 год.

Помощник Генерального директора по связям с общественностью Клайпедского порта Довиле Рингис в комментарии порталу Charter97.org отметила, что поток грузов из Беларуси растет.

Литовская сторона в качестве мер по привлечению грузов рассматривает именно инвестиции в инфраструктуру порта. По словам Рингис, Клайпедский морской порт пытается сохранить конкурентоспособность среди портов Балтийского моря.

«С этой целью мы стремимся оправдать ожидания всех наших клиентов и своевременно развивать портовую инфраструктуру в соответствии с мировыми тенденциями судоходства, включая следующие проекты: реконструкция волнорезов и улучшение входного канала и углубление судоходного канала Клайпедского порта до 17 метров», — отметила Рингис.

По данным Департамента статистики Литвы, во втором квартале прошлого года белорусские грузы составляли около трети оборота транзитных грузов в Клайпедском порту.