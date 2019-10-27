«Зарабатывать деньги стало сложнее» 27.10.2019, 15:41

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Занимающийся пассажирскими перевозками сломинчанин честно рассказал о своей работе.

Слонимчанин Дмитрий Клок уже много лет отмечает свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника. На рынке пассажирских перевозок он работает 16 лет, пишет «Газета Слонимская». Его знают многие жители Слонимского района как ответственного и порядочного человека. Почти каждый день он доставляет пассажиров из Слонима в Минск за 2,5 часа.

Дмитрий Дмитриевич свое дело открыл в 2002 году. В этом бизнесе он не новичок: у него уже был опыт в этом деле, так как ранее возил своих клиентов в Польшу.

— У меня был опыт работы в этом бизнесе, поэтому я решил открыть свое дело, — признается Дмитрий. — Лицензию на пассажирские перевозки я получил в 2003 году. Работал в то время от автовокзала, так как лицензию не выдавали на нерегулярные автомаршруты. Отправлялся со слонимского автовокзала, в Минске с автовокзала «Восточный», позже сделали заезд на автовокзал «Центральный». С тех пор я так и работаю.

Дмитрий Дмитриевич признается, что было немало сложностей в работе.

— Я начинал работать один на единственном транспортном средстве. Самому приходилось ремонтировать бус и возить пассажиров. Приезжал на автовокзал в 10 часов и до 17 часов находился в Минске, а затем возвращался домой в Слоним. Потом пригласил работать родного брата, а тот своего друга, так мы работали втроем лет пять. Сейчас работаю только с братом, который в любую минуту готов подставить плечо.

Лицензию в то время получить было несложно, но надо было составить маршрут, получить на него паспорт. В этом плане было больше сложностей. Сейчас, имея свое транспортное средство, можно в течение месяца открыть свое дело и работать. В то время требовалось полгода, чтобы пройти по всем кабинетам. Но если человек задался целью, он шел к ней.

— Вам удалось достичь поставленной цели?

— В принципе удалось, осталось отучить сына, а потом можно идти на пенсию. Хотя на пенсии сидеть сложа руки тоже не будешь, надо чем-то заниматься. И если повысят пенсионный возраст до 65 лет, то я не думаю, что со мной захотят ехать пассажиры: надо, чтобы водителю было 30-50 лет, и здесь прежде всего важна безопасность. И я не уверен, что до этого времени я доработаю, еще надо прожить десяток лет.

— Дмитрий Дмитриевич, за эти 16 лет в Вашем бизнесе какие-то существенные изменения произошли?

— Работать стало легче, но зарабатывать деньги сложнее. В 2002 году билет стоил 5 рублей, за эти деньги я мог купить 3-4 доллара, а сейчас пассажир платит 5 долларов, но цены на все выросли в разы. В то время было проще работать: дизельное топливо стоило дешевле, один пассажир покрывал расходы 20 литров дизельного топлива. Сейчас все больше уходит на затраты транспортного средства. Если все посчитать, то доход получается небольшой. Но продолжаешь работать, колея накатана, поэтому работать проще, особенно когда работаешь с родным братом. Если сломается машина, то есть к кому обратиться. Мы друг друга в плане взаимовыручки поддерживаем. Конечно, хотелось бы содержать хотя бы еще одно транспортное средство, но все упирается в финансы. Поэтому приходится содержать один бус и работать на нем.

— Вы довольны своей работой или хотели бы что-то изменить?

— Уже деваться некуда, ведь я уже 16 лет работаю в этом бизнесе. Пускай небольшой, но постоянный доход есть.

— Пассажирские перевозки осуществляете ежедневно?

— Начиная с пятницы пассажиропоток увеличивается, много людей едет домой в Слоним, потом после выходных возвращаются люди обратно в столицу.

— Не жалеете, что открыли бизнес?

— Нет, сейчас в Слониме сложно найти хорошо оплачиваемую работу. Даже если бы захотел бросить, куда потом идти? Выхода другого нет.

— Если бы были возможности, что изменили бы в своей работе?

— Как я уже сказал ранее, надо было расширяться, покупать несколько автомашин, но в долги лезть не хочется. Ведь кредиты — это кабала, поэтому работаю в силу своих возможностей.

— Клиенты, их требования за время вашей работы изменились?

— В то время, когда только начинали работать, клиенты были не такими требовательными, как сейчас. Люди были рады хоть стоя приехать в Слоним или Минск. Сейчас они звонят и спрашивают, какой бус, его год выпуска. Люди хотят чувствовать себя безопасно. И у нас, водителей, ответственность большая за каждого пассажира.

За эти годы я наработал свою клиентскую базу, есть такие клиенты, которые пользуются только нашими услугами, и новые приходят. Наши клиенты — это в основном студенты и слонимчане, которые работают и живут в Минске.

— Дмитрий Дмитриевич, чувствуете ли вы помощь со стороны государства?

— Работая предпринимателем, я у государства не брал кредитов, может, какие-то поблажки и есть, но я их не вижу. Со стороны государства стало только больше контролирующих органов.

— Аварии на дорогах часто случаются?

— Аварии мы сами совершаем по своей глупости и из-за неуважения друг друга. Транспортные средства все скоростные, а когда ты приезжаешь в большой город, то сталкиваешься с плохой культурой вождения, неуважением друг друга на дороге. Если взять соседнюю Польшу, то там культура вождения намного выше. Будем надеяться, что и у нас в будущем в этом плане ситуации изменится в лучшую сторону.