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«Занимающаяся» на беговой дорожке кошка стала звездой Сети

  • 27.10.2019, 15:50
«Занимающаяся» на беговой дорожке кошка стала звездой Сети
Иллюстрационное фото

Питомца принесли на тренировку для похудения.

Толстая кошка рассмешила сеть нежеланием заниматься на беговой дорожке, пишет korrespondent.net.

Кошку по кличке Шлакоблок родом из американского Беллингхема принесли на тренировку из-за лишнего веса. В местной ветеринарной клинике придумали программу для ее похудения.

Домашнее животное поместили в специальный бокс с беговой дорожкой. Поверхность механизма на несколько сантиметров покрыта водой, чтобы снять часть нагрузки с ног животного.

Кошка решила “задачу” по своему. Животное село в углу тренажера и передвигала его одной лапой, имитируя для механизма процесс занятия.


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