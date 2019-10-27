«Занимающаяся» на беговой дорожке кошка стала звездой Сети
- 27.10.2019, 15:50
Питомца принесли на тренировку для похудения.
Толстая кошка рассмешила сеть нежеланием заниматься на беговой дорожке, пишет korrespondent.net.
Кошку по кличке Шлакоблок родом из американского Беллингхема принесли на тренировку из-за лишнего веса. В местной ветеринарной клинике придумали программу для ее похудения.
Домашнее животное поместили в специальный бокс с беговой дорожкой. Поверхность механизма на несколько сантиметров покрыта водой, чтобы снять часть нагрузки с ног животного.
Кошка решила “задачу” по своему. Животное село в углу тренажера и передвигала его одной лапой, имитируя для механизма процесс занятия.