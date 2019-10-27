Умом Россию не понять 3 27.10.2019, 15:57

Реакция на факт списания Путиным долгов африканских стран.

Президент России Путин объявил о списании долгов африканских стран на общую сумму 20 миллиардов долларов. Эта новость вызвала неожиданно живой интерес у крымской интернет-общественности, пишет Крым.Реалии.

Российские эксперты уже подсчитали, что сумма списанных долгов равна всем ежегодным расходам регионов России на здравоохранение. У многих комментаторов этот факт вызвал жесткую реакцию:

«Уже даже не удивляюсь... Все стабильно - долги списывают, а россиянам и дальше жить в г*вне».

«Списать списали, как и ранее 32 млрд дол. Кубе, 21 млрд. Ираку, Монголии, Узбекистану и пр. и пр. Всего на 150 млрд., но самое главное сказано, что и дальше будут давать миллиарды на мифическую поддержку за голосование в ООН или просто за красивые глаза».

«Это же так круто отдавать народные деньги отсталым народам, чтобы потом прощать долги за неплохой откат на частные счета. Это такой бизнес у людей».

«В собственной стране полно проблем, нищих валом».

«Обычное лицемерное тщеславие, возведенное в ранг национальной политики».

«Вклады Сбербанка СССР пусть гражданами их наследникам вернут. Долги списывают государственные, то есть наши налоги».

«Пока у некоторых "возникает ощущение", многие уже четко осознали всю жестокость и враждебность этого режима по отношению к простым россиянам».

«В России у власти одни инопланетяне».

«Умом Россию не понять».

«Главное стать «хорошим» для всех, кроме своего народа».

«Раньше Россия стремилась в Европу. Теперь в Африку. Там Путин встретил новых друзей, родные души. Коррупция, бандитизм, нищета, диктаторы-людоеды».