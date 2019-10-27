Умом Россию не понять3
- 27.10.2019, 15:57
Реакция на факт списания Путиным долгов африканских стран.
Президент России Путин объявил о списании долгов африканских стран на общую сумму 20 миллиардов долларов. Эта новость вызвала неожиданно живой интерес у крымской интернет-общественности, пишет Крым.Реалии.
Российские эксперты уже подсчитали, что сумма списанных долгов равна всем ежегодным расходам регионов России на здравоохранение. У многих комментаторов этот факт вызвал жесткую реакцию:
«Уже даже не удивляюсь... Все стабильно - долги списывают, а россиянам и дальше жить в г*вне».
«Списать списали, как и ранее 32 млрд дол. Кубе, 21 млрд. Ираку, Монголии, Узбекистану и пр. и пр. Всего на 150 млрд., но самое главное сказано, что и дальше будут давать миллиарды на мифическую поддержку за голосование в ООН или просто за красивые глаза».
«Это же так круто отдавать народные деньги отсталым народам, чтобы потом прощать долги за неплохой откат на частные счета. Это такой бизнес у людей».
«В собственной стране полно проблем, нищих валом».
«Обычное лицемерное тщеславие, возведенное в ранг национальной политики».
«Вклады Сбербанка СССР пусть гражданами их наследникам вернут. Долги списывают государственные, то есть наши налоги».
«Пока у некоторых "возникает ощущение", многие уже четко осознали всю жестокость и враждебность этого режима по отношению к простым россиянам».
«В России у власти одни инопланетяне».
«Умом Россию не понять».
«Главное стать «хорошим» для всех, кроме своего народа».
«Раньше Россия стремилась в Европу. Теперь в Африку. Там Путин встретил новых друзей, родные души. Коррупция, бандитизм, нищета, диктаторы-людоеды».