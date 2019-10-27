Операция против аль-Багдади: все, что известно о ракетном ударе в Сирии 2 27.10.2019, 16:19

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Фото: GETTY Images

Охота на главаря «Исламского государства» шла не один год.

Американские военные провели операцию против лидера джихадистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает русская служба ВВС.

По некоторым данным, Багдади может быть мертв, однако официального подтверждения пока нет.

Об операции сообщили СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве.

Ночью президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Только что произошло что-то очень важное", - не став уточнять подробности и пообещав утром в воскресенье выступить с важным заявлением.

Фото: OMAR HAJ KADOUR/GETTY Images

Не в первый раз

Абу Бакра аль-Багдади не видели с тех пор, как 5 июля 2014 года он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке.

С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или убит.

В 2015 году подтвердились сообщения о его ранении.

В июне 2017 года российское министерство обороны заявляло о гибели лидера запрещенной группировки Абу Бакра аль-Багдади в результате российской бомбардировки в Ракке - сирийском городе, который считался столицей "халифата". Воздушный удар российской авиации был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров ИГ.

В апреле 2019 года человек, похожий на Багдади, появился в пропагандистском видеоролике ИГ, а в сентябре ИГ выпустила аудиозапись, в которой предположительно звучит голос лидера группировки.

Убит ли лидер джихадистов на этот раз?

Президент США Дональд Трамп еще не сделал официального заявления на этот счет, хотя анонсировал важное сообщение на 9 часов утра по вашингтонскому времени.

Как сообщил агентству Рейтер источник в сфере безопасности Ирака, источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию об убийстве аль-Багдади. По информации источников, Багдади был убит в сирийском Идлибе. Как пишет Newsweek со ссылкой на представителя американских военных, операцию провел американский спецназ.

Фото: OMAR HAJ KADOUR/GETTY Images

Командующий силами альянса Демократические силы Сирии (которые были союзниками США вплоть до внезапного вывода американских сил с севера Сирии) генерал Мазлум Абди написал об успехе, достигнутом американцами с помощью курдских разведчиков.

"Историческая и успешная операция благодаря совместной разведработе с Соединенными Штатами Америки", - сообщил он в "Твиттере".

Successful& historical operation due to a joint intelligence work with the United States of America. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

"Наши мощные, эффективные операции вновь подтвердили нашу силу и приверженность бороться с [ИГ]", - написал по-арабски в "Твиттере" Мустафа Бали, глава пресс-офиса альянса Демократические силы Сирии.

Как сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека, в операции были задействованы вертолеты. В результате удара, по их данным, погибли 9 человек.

Целью удара, по данным Сирийского центра мониторинга, был дом и автомобиль в окрестностях деревни Бариша, расположенной неподалеку от границы с Турцией, где находились, как полагают, группировки, связанные с ИГ.

Турецкое министерство обороны на своем официальном аккаунте в "Твиттере" сообщило в воскресенье, что накануне операции в Идлибе турецкие и американские военные скоординировали имеющуюся информацию.

Кто такой Абу Бакр аль-Багдади?

Его называют главой ИГ и преступником номер один, охота на которого шла не один год.

В октябре 2011 года США официально стали называть его "террористом" и объявили вознаграждение за информацию о его местонахождении в размере 10 млн долларов.

У него сложилась репутация крайне организованного и безжалостного тактика.

Его настоящее имя Ибрагим Авад аль-Бадри. Он родился в 1971 году неподалеку от города Самарра в 125 км к северу от Багдада.

По некоторым сообщениям, он был проповедником в мечети в Самарре во время вторжения войск коалиции в 2003 году.

Некоторые эксперты полагают, что он уже был джихадистом во время правления бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна.

Однако есть мнение, что он был радикализован за те четыре года, которые провел в американском фильтрационном лагере Кэмп-Букка на юге Ирака, где содержались многие командиры "Аль-Каиды".

О нем заговорили в 2010 году как об одном из лидеров "Аль-Каиды в Ираке" - одной из группировок, которая слилась с ИГ.

Долгое время полагали, что Абу Бакр скрывается где-то на сирийско-иракской границе.

16 сентября ИГ распространила 30-минутное аудиосообщение, предположительно записанное Багдади, в котором он говорил, что военные операции проводятся ежедневно, и призвал своих сторонников освобождать женщин, заключенных в лагерях в Ираке и Сирии по обвинению в связях с его группировкой.

В этом же сообщении Багдади также сказал, что Соединенные Штаты и их марионетки разбиты в Ираке и Афганистане и что США втягиваются [в военные действия] в Мали и Нигере.

В июне 2017 года российское министерство обороны заявило, что аль-Багдади, вероятно, убит неподалеку от сирийского города Ракка в результате российского авиаудара. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.

Однако Международная антитеррористическая коалиция под предводительством США не смогла тогда подтвердить это сообщение.

Военные США - всё еще в Сирии

Новость о боевой операции американских сил с использованием авиации идет вразрез с заявлениями об уходе сил США с севера Сирии.

"Это не наша граница, - заявлял президент Трамп, объясняя решение о выводе войск, находившихся на границе Турции и Сирии. - Здесь просто песок".

Две недели назад Трамп объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии. Сразу после этого Турция начала наступление на территории курдов, которые до последнего были союзниками США в борьбе с джихадистами из ИГ. Турция считает, что курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую турки называют террористической.