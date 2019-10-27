Сборная Беларуси по гандболу повторила рекорд по количеству мячей в одном матче 27.10.2019, 16:44

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Победа белорусов над спортсменами из Литвы оказалась самой крупной за 10 лет.

В субботу, 26 октября, сборная Беларуси в Минске разгромила команду Литвы в товарищеском матче — 45:22, пишет pressball.by.

45 голов — повторение рекорда сборной по количеству мячей в одной встрече. В 2003 году столько же белорусы забросили болгарам — 45:15. Кроме того, победа оказалась самой крупной за 10 лет, а "плюс 20" — пятый результат в истории по части голевой разницы.

После двух спаррингов (в воскресенье хозяева одержали победу 30:27) литовцы обошли украинцев и стали наиболее частым соперником сборной Беларуси за время существования команды (25 матчей).