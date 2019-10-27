Рост налоговой нагрузки отправил в нокаут 700 тысяч российских предприятий 2 27.10.2019, 16:44

1,716

Многие бизнесмены в регионах работают только на налоги и зарплату сотрудников.

Ухудшение экономических условий привело к закрытию 668 тысяч юридических лиц, сообщили в Минэкономразвития РФ. Все предприятия, которые закрылись с августа 2018 года по август 2019-го, относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет finanz.ru.

По данным ФНС, за четыре года их число уменьшилось на 5,2%, и к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц.

Прекращение работы компаний спровоцировало повышение с этого года НДС с 18 до 20%, отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также бизнес подкосило внедрение контрольно-кассовой техники, перечисляют в Минэкономразвития.

Данные различных исследований предпринимательского сообщества говорят о том, что именно изменения в налоговом законодательстве оказывают наибольшее влияние на настроения предпринимателей, отметили в министерстве. В ведомстве не исключают, что бизнес продолжит закрываться, когда будет отменен единый налог на вмененный доход.

Больше всего фирм за последний год закрылось в результате реорганизаций, ликвидаций, банкротств и других причин в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных ФНС.

При этом нацпроект по развитию МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы предполагает, что количество занятых в этом секторе вырастет с нынешних примерно 15 млн человек до 25 млн к 2025 году. Также за этот период планируется увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5% и нарастить долю несырьевого экспорта таких компаний. Для достижения этих показателей будет выделено 481,5 млрд рублей.

Представители малого и среднего бизнеса видят риски недостижения показателей в рамках этого нацпроекта. По мнению первого вице-президента "Опоры России" Владислава Корочкина, улучшений и изменений в бизнес-среде предприниматели не видят, а налоговая нагрузка на них растет. Многие бизнесмены в регионах работают только на налоги и зарплату сотрудников, посетовал он. С отменой ЕНВД с 2021 года ситуация ухудшится, предупреждает эксперт.