Дональд Трамп подтвердил смерть главаря «Исламского государства» 5 27.10.2019, 16:51

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(Обновлено) Стали известны подробности операции американских военных.

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он сообщил в прямом эфире во время обращения из Белого дома, пишет liga.net.

Американский лидер рассказал, что аль-Багдади и его соратники погибли в результате спецоперации военных США, находясь перед смертью "в полнейшей панике".

"Прошлой ночью силы спецопераций США отправили правосудие над самым разыскиваемым террористом в мире. Никаких потерь с нашей стороны. У них – погибли практически все", - подытожил глава Соединенных Штатов.

По словам Трампа, аль-Багдади "умер как собака". Оказавшись загнанным в тупик, он взорвал себя вместе с тремя своими детьми. До этого же из дома вышли 11 детей - они не пострадали.