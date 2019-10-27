«Власти не оправдали доверие»: В Калмыкии протестуют против мэра из «ДНР» 1 27.10.2019, 17:04

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Жители Элисты хотят, чтобы Трапезников вообще покинул Калмыкию.

Четыре тысячи человек вышли на митинг за отставку назначенного на должность мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал должность и. о. главы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР»). Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как рассказал один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев, в ночь перед митингом городская администрация вырвала несколько досок на сцене. «Мы утром приехали, забили доски назад. Тогда они пригнали машину, сказали, что крышу будут ремонтировать. Тогда мы спустили всю аппаратуру на площадь, а выступающие поднимались на скамейку», — рассказал активист.

По его словам, участники акции приняли решение создать инициативную группу по проведению референдума о введении института прямых выборов главы Элисты. «Мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверие», — заявил Бюрчиев.

Ранее суд признал незаконным запрет администрации Элисты на проведение митинга и обязал власти города не препятствовать проведению акции.

1 октября в городе прошел «молебен о благополучии города», на который пришли около 300 человек. Бюрчиева оштрафовали на 20 тысяч российских рублей, признав его виновным в организации публичного мероприятия, не согласованного с властями (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Трапезников стал и.о. главы Элисты 26 сентября. До этого он был и.о. главы «ДНР» с 31 августа по 7 сентября 2018 года. На этот пост его назначили после убийства прежнего лидера непризнанной «республики» Александра Захарченко.