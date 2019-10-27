Павел Юхневич: Молодежь, давайте бодрее и веселее! 27.10.2019, 17:37

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Павел Юхневич

Нам нужно уже решить главную проблему.

Кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Пушкинскому избирательному округу №103 Павел Юхневич выступил на встрече, которая прошла 26 октября в Минске. Об этом сообщает пресс-служба кампании.

Политик рассказал, почему выступает против строительства АЭС в Островце.

- Добрый день, друзья! Тема нашей сегодняшней встречи - Островецкая АЭС - достаточно серьезная, - сказал Павел Юхневич. - Она хорошо знакома каждому белорусу разного возраста, некоторым - с самого детства. Скажу про политические моменты, связанные с АЭС.

Во-первых, она находится на границе с Евросоюзом, рядом с Вильнюсом, городом который для огромного числа белорусов никогда не был чужим и не будет. Многие из нас часто проводят время там, у кого-то в Литве есть друзья или родственники. И вот там недавно были учения на случай аварии на Островецкой АЭС. Проводилась учебная эвакуация. Мне кажется, что это очень хороший пример того, насколько серьезно наши соседи воспринимают то, что происходит на стройке Островецкой АЭС. Европейские эксперты говорят прямым текстом, что это не атомная станция. Это российский военный стратегический объект. Вот как это воспринимают наши соседи.

Во вторых, атомная станция – это объект, который будут обслуживать те, кто его строил. Мы не сможем после ее открытия поменять подрядчика, потому что он нам не нравится. Нужно понимать, что без российских специалистов там ничего не будет функционировать. Естественно, все руководство станции – это россияне.

Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Островце – 500 долларов. Понятно, что туда приезжают россияне, которым платят совершенно другие деньги в отличие от белорусов, которые работают на стройке. Они могут позволить себе платить больше чем за среднюю зарплату по стране за съем квартиры. По сути дела, белорусы там – это подсобный дешевый персонал.

Павел Юхневич обратился к молодым людям, которые пришли на встречу.

- Я пришел в сопротивление, когда мне было 15 лет. Я тогда выбрал свой жизненный путь. Много молодежи сейчас уезжает из Беларуси по разным причинам. Так не должно быть, потому что мы можем жить нормально в своей стране. Но нам нужно решить главную проблему – это смена власти на всех уровнях. Когда мы ее решим, тогда отток молодежи – умной и хорошей – прекратится. У нас есть опыт борьбы за свою свободу и достаточно большой, сложный и драматичный. Но мы выжили и живем, пока еще в независимом государстве.

Сейчас время, когда нужно проявить свою позицию, нужно перестать бояться. Молодежь, давайте бодрее и веселее! Вы живете в этой стране, вам в ней жить, давайте думать о своем будущем и что-то делать! Жыве Беларусь!