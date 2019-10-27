В Лидском районе водитель наехал на сотрудника ГАИ 27.10.2019, 18:13

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Фото: Следственный комитет Беларуси

Он пытался отбить нетрезвого отца.

По данным следствия, 26 октября около 13.55 сотрудники ГАИ в одной из деревень Лидского района заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Transporter, сообщает tut.by.

При проверке установлено, что у 58-летнего водителя документов при себе не было, от него исходил запах алкоголя. Мужчине предложили проехать для дальнейшего освидетельствования.

Во время движения сотрудников ГАИ «подрезал» автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына водителя Volkswagen. Преградив дорогу, он пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ, которому причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, а также автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята запись видеорегистратора служебного автомобиля ГАИ.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).