В Ираке новая волна массовых протестов 27.10.2019, 18:21

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Антиправительственные демонстрации начались в Ираке несколько недель назад и сейчас разгорелись с новой силой.

В Ираке третий день продолжаются массовые протесты. В столкновениях с силами безопасности за последние 2 дня протестов погибли, по данным правозащитников, 63 человека, в том числе 10 – в Багдаде. Число пострадавших идёт на тысячи, передает «Радио Свобода».

В субботу премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди распорядился вывести на улицы Багдада бойцов элитного контртеррористического подразделения – после того, как полиция не смогла рассеять толпу. Сообщается об аресте десятков демонстрантов.

Крупные столкновения произошли также в городе Эн-Насирия к юго-востоку от Багдада.

Антиправительственные демонстрации начались в Ираке несколько недель назад и сейчас разгорелись с новой силой. Всего с момента начала демонстраций погибли уже около 200 человек. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране, недостатком нормального электроснабжения, чистой воды, а также коррупцией и деятельностью проиранских шиитских вооружённых группировок. Протесты носят безлидерный характер и официально не поддержаны крупными политическими силами.

Власти Ирака ранее признали, что в ряде случаев к участникам демонстраций применялась "избыточная сила", и пообещали рассмотреть их требования.