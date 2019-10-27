Белорусы в Вильнюсе: Приятно видеть, как меняется страна в лучшую сторону 1 27.10.2019, 18:32

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Почему многие молодые белорусы выбирают Вильнюс, как место для учёбы, работы или просто вдохновения?

Сайт delfi.lt поговорил с некоторыми из них и узнали, что они думают о Вильнюсе и Литве.

Все молодые люди принимали участие в культурно-образовательном проекте Discover Vilnius, одна из целей которого - наладить межкультурный диалог между молодыми поколениями Литвы и Беларуси.

Что герои знали о Вильнюс до поездки? Что могут сказать сейчас? Какие впечатления остались от города?

Евгений Михасюк, общественный активист:

Фото: delfi.lt

"Мне хорошо запомнилась школа Абрахама Кульвеца, которую мы посетили, рассказы об устройстве школьной системы, классов, подходов к образованию, - делится воспоминаниями Евгений. - В тот момент (2012 год) я учился на первом курсе университета и для меня это было разительным отличием в лучшую сторону от того, что я помнил о своей школе. Вильнюс запомнился, как европейский город с советским прошлым. Уже тогда было приятно видеть, как меняется страна в лучшую сторону. Особо запомнилось и то, что в Вильнюсе очень много белорусского наследия, поэтому, хоть я был тут и первый раз, но город не казался чужим".

Евгений, как и многие белорусы, не раз посещали Вильнюс. Он поделился своими впечатлениями о городе сейчас, и рассказал об опыте, который получил.

"Долгое время я приводил Литву в качестве примера трансформации, преодоления кризисов и вызовов малых стран. А тема образования стала для меня профессиональным интересом! После визита я стал больше интересоваться общественной жизнью, включился в правозащитное молодежное движение в своей стране и начал заниматься темой реформ в сфере высшего образования в Беларуси".

Вероника Гарматная, экономист:

Фото: delfi.lt

"Помимо совместной истории, про современную Литву слышала, что после перехода на евро очень поднялись цены внутри страны, и белорусы стали меньше ездить за покупками. Знала, что в Литве женщина является президентом, а также то, что в Литве против строительства АЭС в Беларуси", - рассказывает она.

Веронике удалось побывать в Литве во время Рождественских праздников. В это время в городе царит праздничная атмосфера.

"Вильнюс действительно вдохновил на то, что нужно помнить о своей истории и чтить ее, не забывать о своих корнях и предках, беречь культурное наследие, и при этом смотреть в будущее, идти в ногу со временем и подстраиваться под современные реалии. Как мне показалось, Вильнюс как раз тот город, который сочетает в себе и то, и другое: традиции и современность".

Егор Шарендо, выпускник Европейского гуманитарного университета.

Фото: delfi.lt

Егор впервые побывал в Вильнюсе еще будучи белорусским школьником, однако поездка, несомненно, оставила впечатления.

"Когда я впервые посетил Вильнюс, это произошло в рамках проекта "Discover Vilnius", тогда для меня многое казалось новым. Я получил массу впечатлений и от местных жителей, и от экскурсий в рамках проекта, и от города и его достопримечательностей. Несмотря на то, что это была зима, Вильнюс оставил у меня тёплые и, так сказать, "уютные" впечатления. Тогда я интересовался поступлением в ЕГУ и в дальнейшем мне удалось поступить в этот университет".

Егор принял достаточно смелое решение и переехали в другую страну. Не каждый на это отважится в юном возрасте. Не пожалел ли он?

"На протяжении всей моей учёбы в Вильнюсе этот прекрасный город являлся для меня источником вдохновения на новое творчество (Егор занимается музыкой – прим.). Я влюбился в этот город и его улицы, в Замковую гору, в Старый город. Опыт, который мне подарил Вильнюс, безусловно оказывает положительное влияние на мою настоящую жизнь, и это очень радует!"

Духнович Светлана, менеджер.

Фото: delfi.lt

До своего первого визита в Вильнюс Светлана знала о городе буквально немного.

"Совсем немного я знала, если честно. Помню, что перед первой поездкой прочитала какой-то путеводитель в интернете и пару статей, собственно, и все. Родители, которые были в Литве неоднократно, больше рассказали. Мама поделилась интересными фактами о национальной кухне и языке (к сведению, моя мама жила в Литве 18 лет), а папа был краток и сказал: "Без деревенской колбасы и конфет Pergale не возвращайся!", - рассказывает Светлана.

"Знакомство с Литвой началось с первой поездки в Вильнюс, мне тогда только-только исполнилось 18 лет. Остались только самые тёплые воспоминания: участие в интересном проекте, новые знакомства, удивительная атмосфера Вильнюса, аутентичные места и захватывающие достопримечательности города, вкусные блюда, радушные жители города… Продолжать можно до бесконечности. Это был первый шаг на пути знакомства с Литвой! Эта страна занимает особое место в моем сердце: много приятного здесь произошло и будет еще, это точно!"

Светлана также рассказала, что Вильнюс подарил ей прекрасный жизненный опыт.

"Вильнюс стал знаковым городом для меня: с него начался опыт самостоятельных путешествий, который продолжается до сих пор. Познавая Вильнюс, открывая его новые стороны с каждым посещением, я лучше узнавала себя. Именно в этом городе удалось принять участие в несколько безумно интересных проектах и найти силы и заряд на участие в новых, а также расширить круг своего общения! К слову, планируя свои поездки, прокладываю маршрут именно через Вильнюс и не только потому, что здесь наиболее удобное расписание авиарейсов, а больше как хорошая традиция", - заключает она.

Денис Кравчук. Докторант института литовского языка.

Фото: delfi.lt

"До своей первой поездки в Литву в 2013-м я о ней не знал решительно ничего, кроме того, что это страна Балтии, - делится Денис. Более того, постоянно путал Литву и Латвию, где Вильнюс, где Рига. Примерно также, как это бывает со Словенией и Словакией. После первого посещения впечатления остались самые тёплые и приятные. Запомнился вечер на улице Пилес со множеством кафе: огонь, свет, музыка, люди уютно сидят в пледах за чашкой чая и беседой. Такая непринужденность и уютность очень впечатлила".

Денис стал докторантом Института литовского языка. Выходит, Вильнюс вдохновил и зацепил?

"Сложный вопрос, вдохновил ли. Впервые я был проездом, Литва не была основным пунктом назначения. Запомнилось, что в последний вечер в Вильнюсе я подумал, что не прочь бы здесь пожить. Так и произошло".

Молодёжный культурно-образовательный проект "Discover Vilnius" при содействии Министерства иностранных дел Литовской Республики, помогает молодому поколению белорусов узнавать Литву, её традиции и культуру, выстраивать и укреплять межкультурный диалог. Для многих молодых людей в Беларуси посещение Вильнюса становится во многом знаковым событием, которое оставляет след и впечатления в жизни. Кто-то вдохновляется на новые открытия, путешествия и понимает, что Европа ближе, чем казалось. Кто-то даже решает более тесно связать жизнь с Литвой, получая высшее образование именно здесь, а кто-то перенимает опыт Литвы и пытается применить его в Беларуси.