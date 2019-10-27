Видеофакт: Как роняли реактор Островецкой АЭС 6 27.10.2019, 18:45

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Вот что случается, когда строительством АЭС занимаются специалисты с низкой квалификацией.

26 октября в Минске прошла встреча с кандидатами в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

Главной темой акции стала Островецкая АЭС, а часть мероприятия прошла в формате учений по гражданской обороне. Присутствующие могли принять участие в конкурсе «Слови реактор», а также попрактиковаться в надевании противогаза.

На акции раздавали продукты первой необходимости после взрыва на АЭС, а также йод и инструкцию по защите от радиации.

Смотрите видео конкурса гражданской кампании «Европейская Беларусь».