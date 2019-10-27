закрыть
27 октября 2019, воскресенье, 20:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Пока команда праздновала незабитый гол, соперник закатил им в пустые ворота

  • 27.10.2019, 18:59
  • 1,463
Пока команда праздновала незабитый гол, соперник закатил им в пустые ворота

Курьез из чемпионата Хорватии.

В матче «Хайдука» против «Славен Белупо» случился забавный гол на 74-й минуте, пишет tut.by.

Вратарь ошибся при вводе мяча в игру, выдав пас прямо на ногу соперника, который с 30 метров послал его в сторону ворот. Голкипер отчаянно бросился спасать ситуацию, и у него это получается.

Но по телетрансляции кажется, будто мяч побывал в сетке. Так же подумал и голкипер «Славена», который бросился праздновать. Но нет! Показалось. Этим воспользовался «Хайдук», закатив мяч в пустые ворота радостных соперников.

Счет стал 2:0 в пользу хозяев.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў