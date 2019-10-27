Провал «Газпрома» 27.10.2019, 19:25

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Никакого импорта газа от России быть не должно.

Украина, Европейская комиссия и РФ на неделе провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу переговоров о транзите газа, который должен состояться 28 октября.

Вопрос транзита газа не касается потребления газа в Украине, так как наши газохранилища забиты по завязку. Конечно, цена изменится, но не из-за подписания или не подписания транзитного контракта, а вследствие сезонных колебаний.

Если речь идет о рынке газа, то нужно привыкнуть к тому, что будут сезонные колебания цены – летом дешевле, зимой дороже. Нафтогаз летом пытался запускать эксперимент по закупке газа летом на зимний период и какое-то количество пользователей этим воспользовалось. На самом деле, это выгодно – в Европе уже к этому привыкли, придется привыкнуть и нам. Но у нас, в отличие от многих стран Европы, из-за наличия больших объемов подземных газохранилищ есть уникальная возможность запасаться газом на зиму по летней цене.

Потому подобные вещи забрасываются из круга тех, кто хочет обязать действующую власть к подписанию контракта на покупку газа от Газпрома.

Обратите внимание, что во время общения премьера РФ Медведева и главы Газпрома Миллера акцент был на том, что приоритетным является как раз не подписание транзитного контракта, а именно контракта на покупку газа Украиной. Отсюда и идут разные информационные вбросы о том, что газ станет космически дорогим и что без российского газа мы не проживем. Хотя 25 ноября будет ровно четыре года, как мы не импортируем российский газ. И живем же как-то.

Что же касается самого транзитного контракта, то не думаю, что ситуация является для нас оптимистичной. Я не питаю надежд о переговорах, намеченных на 28 октября.

Россия четко идет на создание конфликтной ситуации, тем более ощущая, что при власти в Украине неопытная команда. Поэтому вся нынешняя команда при власти находится под давлением, чтобы переформатировать газовые отношения и вернуться к привычному бизнесу. Но это будет означать для нас катастрофу, так как, во-первых, Россия не прекратила агрессию против Украины, а во-вторых, никакого импорта от России быть не должно, пока она оккупирует украинские территории.

Кроме того, ни о каких двусторонних переговорах не может идти речь, пока Газпром не заплатит Нафтогазу тех денег, которые он должен по решению Стокгольмского арбитража.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда