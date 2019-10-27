Победа в Чжухае позволила Соболенко завершить сезон в одиночном разряде на 11-й строке в рейтинге ВТА 2 27.10.2019, 19:35

Кроме того, победа принесла белорусской теннисистке 706 тысяч долларов.

Победа на малом итоговом турнире в Чхужае принесла белорусской теннисистке Арине Соболенко 706 тысяч долларов призовых и 700 рейтинговых очков, пишет pressball.by.

В онлайн-рейтинге ВТА она переместилась с 14-го места на 11-е, на котором и закончит 2019 год. На той же позиции минчанка была на финише 2018 года.