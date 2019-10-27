Таксист из Витебска: Заработки водителей упали, а нагрузки выросли 27.10.2019, 19:56

Водители такси рассказали правду о своей работе.

Наши люди в булочную на такси ездят — в последние годы в Витебске это стало не роскошью, а удобным удовольствием. Нажал на вызов в смартфоне и за три (или чуть больше) рубля тебя отвезут к любому ТЦ в городе, пишет «Витебский курьер».

Легко ли работать в «конкурентной борьбе» и сколько можно заработать — об этом и не только журналисты спросили у водителей нескольких служб такси Витебска.

По словам Сергея (служба 7220), сейчас весь город можно проехать за «сущие копейки»:

- Чтобы не быть «отставшими», компании в последние годы соревнуются в минимальной ставке. Нынче заказать такси на 3-х человек от дома до работы для многих дешевле, быстрее и удобнее, чем проехать на общественном транспорте. Короткие поездки по минимальному тарифу водителям не выгодны, а они сейчас очень популярны и с этим ничего не поделаешь. А зарабатывают таксисты по-разному — в основном, сумма зависит от количества заказов.

Иного мнения придерживается таксист службы 107, уверяя, что дешевые тарифы «оставляют их без штанов».

- В наше время найти работу не так уж и просто. Вот и приходится «горбатиться на дядю». Тяжело, как сейчас, никогда не таксовалось. Заработки водителей упали, а нагрузки выросли. Тем не менее зарабатывать приличные деньги в такси можно, но только на своей машине и работая не меньше 15 часов в день. Некоторые водители заколачивают в месяц и по 700 рублей, но пашут так, что засыпают за рулем. Отсюда так много случаев, когда таксисты попадают в аварии из-за усталости, — рассказал мужчина на условиях анонимности.

Чтобы стать водителем такси, нужно иметь водительский стаж более 2 лет, медицинскую справку о состоянии здоровья (такая есть у всех водителей). Кроме того, тот, кто хочет прийти в такси, может работать как ИП или сотрудничать с перевозчиком. Во втором случае за вас все сделает наниматель: будет оплачивать налоги, страховые взносы в фонд социальной защиты, страховку.