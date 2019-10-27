Фотофакт: Россия стянула в оккупированный Крым опасное оружие 27.10.2019, 20:05

Оружие прибыло в порт Ялты.

В воскресенье, 27 октября, на набережной одного из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялты, прошла выставка военной техники российской армии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Андрей Клименко, пишет «Апостроф».

По его словам, в порт Ялты прибыл ракетный корвет "Орехово-Зуево" (проект 21631 - шифр "Буян-М"), способный брать на борт до 8 крылатых ракет, в том числе и с ядерными боеголовками.

Кроме того, на набережной местным жителям демонстрируют такие "аттракционы" как ракетные установки "Град", 120-мм минометы "Сани", 152-мм гаубицы "Мста".

Фото: Facebook Андрей Клименко

Фото: Facebook Андрей Клименко

Фото: Facebook Андрей Клименко