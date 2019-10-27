Диетологи назвали крупы, которые помогут похудеть 27.10.2019, 20:16

Они очень полезны.

Эксперты из Финляндии по итогам проведенного исследования установили, что пища, которая была приготовлена из цельнозерновых круп, понижает риск развития сахарного диабета второго типа, а также защищает от болезней сердце и сосуды, помогает бороться с лишним весом, пишет hyser.com.ua.

Особо полезными для здоровья крупами эксперты назвали ячневую и перловую. Употребление этих каш приводит в норму инсулин и глюкозу в крови. В процессе переваривания этих круп повышается выработка гормона GLP-1, что снижает риск серьезных нарушений обмена веществ.

Стоит отметить, что ячмень, из которого изготавливают указанные крупы, является лидером среди других злаковых по количеству фосфора. Такой элемент необходим для обмена веществ, усвоения кальция и правильной работы мозга.

Благодаря этим качествам при регулярном употреблении перловой и ячневой круп появляется возможность защититься от сахарного диабета и ожирения.