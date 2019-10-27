Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в КХЛ 10 27.10.2019, 20:38

1,876

Фото: tut.by

«Зубры» проиграли хоккеистам уфимского «Салавата Юлаева».

Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге поражением от уфимского «Салавата Юлаева» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1), пишет tut.by.

Уже на первых минутах матча Андрей Степанов вывел «зубров» вперед. После этого гости провели несколько опаснейших атак, но надежная игра Юнаса Энрота позволила минчанам уйти на перерыв лидерами.

Фото: tut.by

А на 30-й минуте Артем Демков, реализовав большинство, сделал счет 2:0. Увы, удержать преимущество минчане не смогли. Во втором и третьем периодах они пропустили по шайбе в меньшинстве после необязательных удалений, а сами не смогли реализовать двухминутное большинство 5 на 3.

В овертайме Юнас Энрот несколько раз спас команду, но с броском Кугрышева под перекладину швед, отразивший за матч 35 бросков, справиться не смог.

Фото: tut.by

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Граньяни — Ерёменко — Спунер — Шор — Степанов; Готовец — Евенко — А. Костицын — Ковыршин — Принс; Знахаренко — Павлович — Гайнетдинов — Демков — Паре; Денисов — Крыскин — Дадонов — Китаров — Когалев.

Фото: tut.by

«Салават Юлаев»: Кареев (Метсола); Ларсен — Сергеев — Баранов — Хохряков — Хартикайнен; Арзамасцев — Пашнин — Сошников — Манникен — Бурмистров; Лисовец — Семёнов — Кугрышев — Кадейкин — Жарков; Мухамадуллин — Гиматов — Картаев — Майоров.

Это поражение стало для «Динамо» восьмым подряд. 30 октября минчане сыграют в Челябинске с аутсайдером Восточной конференции — челябинским «Трактором».