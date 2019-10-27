Свобода выбора и ответственность: как выглядит учеба в немецких вузах 27.10.2019, 20:50

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Индивидуальная образовательная траектория для учащихся немецких вузов - обычная практика.

Студентам в Германии уже давно знакомо обучение по индивидуальной образовательной траектории: учащиеся немецких вузов выбирают от учебной программы до длительности обучения, пишет «Немецкая волна».

Универсальная система баллов

Учебная программа в Германии (как и в других странах-участницах Болонского процесса) делится на модули - независимые учебные блоки, часть из них - обязательные, часть - элективные (обязательные курсы по выбору учащегося). Вес модуля определяется учебными баллами ECTS (Европейская система перевода и накопления баллов). Один балл соответствует примерно 25-30 учебным часам.

Учебный план строится так, что в год студент должен набрать 60 ECTS, то есть "отработать" около 1500-1800 учебных часов. Всего студент для получения диплома должен набрать 180-240 кредитов в бакалавриате и еще 60-120 - в магистратуре, то есть в сумме 300 баллов. Количество ECTS зависит от конкретной программы и ее длительности. Однако время обучения всегда можно растянуть на некоторый срок, руководствуясь при этом регламентом учебного заведения.

В Германии в каждой федеральной земле (а их всего 16) действуют свои образовательные акты и руководства. Университеты в Германии также довольно независимы, поэтому правила приема, учебные программы, положения о проведении экзаменов и дедлайны могут отличаться, к тому же не только в зависимости от университета, но и от конкретного факультета или программы.

Заместитель руководителя по связям со СМИ Мюнхенского технического университета (TU München) Клаус Беккер (Klaus Becker) рассказывает: "В немецкой системе образования нет каких-либо ограничений, какая часть образовательной программы должна быть факультативной, а какая - обязательной. Таким образом факультеты принимают решения по каждой программе в соответствии с дидактическими аспектами и специализацией. Обязательной части больше в программах бакалавриата, чем в магистратуре".

Несмотря на то, что студент некоторые предметы выбирает сам, обязательная часть учебного плана или некоторая система в выборе курсов все-таки присутствует. Так что будущим программистам и физикам не удастся избежать лекций по математическому анализу и линейной алгебре. Студенту бакалаврской программы может быть предложен выбор нескольких предметов в течение последних семестров обучения, а также свобода в выборе курсов по гибким навыкам (Soft Skills). Также учебный план определяется тем, какую специализацию или, например, дополнительную (вторую) специальность выберет студент.

Возраст

По сравнению с 2012 годом среднестатистический студент в Германии стал немного старше - сейчас ему 24 года и семь месяцев. Среди учащихся в университетах много и тех, кому за 30. Это выяснилось в ходе крупнейшего опроса, который раз в пять лет проводит Немецкое общество содействия учащимся вузов.

Свобода выбора и ответственность

Некоторые учебные программы подразумевают большую свободу выбора. Так, например, на магистерской программе Applied and Engineering Physics ("Прикладная и инженерная физика") технического университета Мюнхена есть только один обязательный теоретический курс, за который студент получает 10 баллов. Все остальное расписание студент составляет самостоятельно в зависимости от сферы его интересов и при поддержке ментора - профессора факультета, которого он также ищет сам.

"Моя программа предоставляет большой выбор курсов. Я могу изучать предметы из абсолютно разных областей и именно то, что мне интересно. Это очень хорошо для магистратуры: чаще всего у студентов уже есть представление о сфере, в которой они хотят работать", - рассказал студент магистерской программы Марк Замский. Год назад он закончил бакалавриат физического факультета МГУ и решил продолжить обучение в Мюнхене.

Марк говорит: "Мы должны взять несколько курсов с программ других факультетов. Поэтому параллельно со своей специальностью я могу изучать программирование. Это позволяет мне стать не только экспертом в узкой области, но и специалистом широкого профиля. При желании я могу взять больше курсов, чем подразумевает мой индивидуальный учебный план, и они все равно будут прописаны в дипломе".

При этом Марк замечает, что такая большая свобода подразумевает и большую ответственность: студент должен понимать, в каком направлении он хочет двигаться и развиваться, на каких предметах сделать фокус. Если возникнут трудности, он всегда может обратиться за советом к профессору или ориентироваться на разработанные университетом учебные планы.