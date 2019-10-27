Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу 3 27.10.2019, 21:03

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Договор предоставляет участникам право совершать облеты территорий друг друга для контроля за разоружением.

Американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу (ДОН), ратифицированному Россией в 2001 году. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских официальных лиц, пишет «Немецкая волна».

В Белом доме на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон разорвать соглашение, не ответили. Один из собеседников издания отметил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", - указал он.

Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с квотами наблюдательных миссий.

"Один из основополагающих договоров"

Государства - члены соглашения, включая Украину, выступают за сохранение договора. Они говорят, что споры о соблюдении договора Россией должны решаться путем переговоров.

"ДОН - один из основополагающих международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями", - подчеркивается в заявлении украинского МИД, полученном 25 октября The Wall Street Journal.

"Украина заинтересована в сохранении и реализации этого договора", - отмечается далее в соглашении.

Еще в сентябре 2017 года в Госдепе США говорили, что власти страны "обеспокоены несоблюдением Россией" ДОН, в связи с чем решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги.

Договор по открытому небу был парафирован в 1992 году в Вене с целью контроля над разоружением.