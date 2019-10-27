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Борцы с аккумуляторным заводом под Брестом поддержали пикет Полины Шарендо-Панасюк

  • 27.10.2019, 21:20
  • 1,209
Борцы с аккумуляторным заводом под Брестом поддержали пикет Полины Шарендо-Панасюк

Противники завода АКБ присоединились к пикету после марша по центру города.

Сегодня противники аккумуляторного завода под Брестом снова прошли маршем по центру города.

В конце шествия они присоединились к агитационному пикету активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщили сайту Charter97.org.

Борцы с заводом АКБ высказали поддержку активистке «Европейской Беларуси».


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