Оксана Юшкевич: Я сделаю все, чтобы АЭС в Островце никогда не была запущена 1 27.10.2019, 21:51

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Оксана Юшкевич

Что ответить ребенку, который уже спрашивает об аварии на атомной станции?

Кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Чкаловскому избирательному округу №96 Оксана Юшкевич выступила на встрече, которая прошла 26 октября в Минске, пишет пресс-служба кампании.

Активистка рассказала, почему требует закрытия АЭС в Островце.

- Перед тем, как приехать сюда, я была со своим племянником, которому семь лет, - сказала Оксана Юшкевич. - Он знает, что я кандидат в депутаты. И он у меня спрашивает: «Оксана, а это правда, что когда запустят атомную станцию, через 20 дней она взорвется?»

Ему семь лет. Представляете мое выражение лица, когда я это услышала? У меня ком в горле появился, я его спросила: «Откуда ты это знаешь?» Он ответил, что в школе его одноклассник слышал, как «дядя на улице говорил, что как только запустят атомную электростанцию на северо-западе страны, через 20 дней она взорвется».

И потом было то, что нельзя назвать суждением семилетнего ребенка. Он спросил: «Ну, ты же не допустишь того, чтобы она взорвалась». Это была последняя капля. И как вы думаете, что я должна была ответить семилетнему ребенку? Вот, видите, молчание.

Такое молчание было и у меня секунд десять. Я ему сказала «Нет, я сделаю все, чтобы эта атомная электростанция никогда не была запущена».