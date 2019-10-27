Байден поздравил военных и разведчиков с ликвидацией аль-Багдади 27.10.2019, 22:55

При этом кандидат в президенты США предупредил, что «Исламское государство» по-прежнему представляет угрозу.

Ведущий претендент на президентскую номинацию от Демократической партии США и бывший вице-президент Джо Байден поздравил американский спецназ и разведсообщество в связи с ликвидацией лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, передает «Голос Америки».

«Именно благодаря их мужеству и неустанной решимости выполнить свою миссию, ИГИЛ понесло столь значительную потерю», – заявил Байден.

«Багдади был ключевой фигурой, стоявшей за созданием ИГ, и его разлагающее послание вдохновляло на атаки, которые унесли жизни тысяч невинных людей по всему миру, в том числе в США», – отметил он.

«Он возвещал не учение ислама, но извращенную идеологию ненависти и жестокости, основанную на массовых убийствах, публичных казнях, порабощении этнических и религиозных меньшинств и злодеяниях, которым нет места в любом обществе. Мир стал лучше и безопаснее без него», – заявил бывший вице-президент.

«Мы не можем позволить себе отвлекаться и отводить глаза от цели. ИГ по-прежнему является угрозой американскому народу и нашим союзникам, и мы должны усиливать давление, чтобы не допустить, чтобы ИГ перегруппировалось и стало вновь угрожать США, – подчеркнул Байден. – Эта задача приобретает особую важность в условиях, когда хаос последних нескольких недель на севере Сирии поставил под угрозу годы упорного труда и жертвы, понесенные американскими и курдскими войсками для изгнания ИГИЛ из его укрепленных районов в Сирии».