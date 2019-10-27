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Пикеты «Европейской Беларуси» прошли в Бобруйске, Светлогорске и Мозыре

  • 27.10.2019, 22:57
Пикеты «Европейской Беларуси» прошли в Бобруйске, Светлогорске и Мозыре

Активисты гражданской кампании общались с прохожими и раздавали агитационные материалы.

Флаги с «Погоней» и символикой ЕС сегодня развевались в Бобруйске, Светлогорске и Мозыре, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

На центральных улицах и площадях этих городов прошли предвыборные пикеты кандидатов в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсения Чигиря, Дмитрия Сваича и Михаила Бондаренко.

- Мы раздали около 500 листовок и буклетов с информацией о гражданской кампании и ее целях. Прохожие с удовольствием брали агитационные материалы, рассказывали о своем видении развития страны, оставляли контакты. Много было слов благодарности и поддержки, - рассказал кандидат в депутаты по Мозырскому округу №42 Михаил Бондаренко.


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